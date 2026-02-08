華女俱樂部惹怒網紅 遭網路嗆「去死」留大量一星負評

華裔單口喜劇演員梁嬌穎（藝名Jiaoying Summers）近期遭遇大規模網路霸凌。（路透）

CBS電視台報導，位於好萊塢，由華裔單口喜劇演員梁嬌穎（藝名Jiaoying Summers）創辦的「好萊塢喜劇俱樂部」（The Hollywood Comedy Club），近日在幾位頗具人氣的網紅光顧後，捲入大規模網路霸凌風暴，不僅梁嬌穎遭死亡威脅，俱樂部的谷歌評價短時間內收到數百則「一星負評」，重創她苦心經營多年的事業。這起事件也凸顯所謂「網路意見領袖」對小商家巨大影響力。

這場風波始於卡洛格拉斯三姊妹（Kalogeras sisters）光顧俱樂部舉辦的開放麥之夜（open-mic night），她們在YouTube擁有近750萬粉絲。

卡洛格拉斯三姊妹被指責

梁嬌穎說，當晚因時間有限，工作人員告知他們無法三人都上台演出時，三姐妹相當不滿。梁嬌穎還指責她們在其他喜劇演員表演時不停說話，不尊重他人，「大家都很生氣」。

事後，卡洛格拉斯姊妹在YouTube頻道發布的影片中，稱她們在俱樂部遭到不當對待。其中一人說：「他們真的都很沒禮貌，對我們很粗魯。」儘管影片中並未明確呼籲粉絲報復該俱樂部，但梁嬌穎說，該頻道支持者數小時內湧入她的店家頁面，留下大量一星負評，「先是100則，當晚增加至700多則一星負評」。根據梁嬌穎說法，俱樂部在谷歌上的評分，從原本4.5顆星，驟降至1.6顆星。

「我哭了，這家俱樂部就像我的孩子。」她說：「剛來美國時我一無所有，現在這一切都是靠我雙手建立的。」更令她不安的，是接踵而來的威脅。「內容大多是『去死吧，去自殺吧』，還有人罵我噁心、醜陋。」

網紅三人稱不認同霸凌

CBS電視台聯繫卡洛格拉斯姊妹，對方透過電郵回應，「她們否認相關說法，並將透過適當管道回應」。聲明中也強調，姊妹三人「不認同任何形式霸凌、騷擾或威脅行為。」

危機公關專家、Red Banyan創辦人尼爾曼（Evan Nierman）指出，隨著網紅與追隨者之間建立強烈的情感連結，類似事件愈來愈頻繁。「當這些網紅不論明示或暗示地『動員』，後果可能極具毀滅性。」

身為單口喜劇演員，梁嬌穎本人也擁有大量社群媒體追蹤者。根據維基百科資料，1990年出生於中國河南省林州市的她，從小經常去母親和表兄弟經營的錄影帶出租店看電影，一直有演員夢。18歲來到美國後，拿到肯塔基大學經濟系學士，輔修戲劇。畢業後搬到洛杉磯，2015年簽約好萊塢經紀人Vincent Cirrincione開始演藝生涯，演出Hollywood Diversity、The Scarlet Thorn等電影。

存證信函要求姊妹道歉

警匪劇「叛逆者」（Rebel）試鏡時，執行製片人建議梁嬌穎嘗試單口喜劇，她於2019年開始參加第一次開放麥之夜，2020年起在抖音（TikTlk）上發布影片，累計播放量超過10億次，擁有超百萬粉絲。2022年，梁嬌穎在NBC Peacock的Comedy InvAsian系列節目中推出喜劇特輯，2023年在阿波羅戲劇院擔任壓軸嘉賓。

上述事件發生後，梁嬌穎隨即在網路上發布影片回應，聘請律師寄出存證信函，要求卡洛格拉斯姊妹移除影片且公開道歉。「感謝上帝，我有數百萬追蹤者，至少我能發聲。」她認為，若類似情況發生在沒有公眾平台的商家，後果恐更加嚴重。

