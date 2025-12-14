華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁給年長白男的案例中，有些丈夫去世後並未把房產留給妻子。（示意圖取自Unsplash.com）

根據律師提供的信息，南加一些華人女性嫁給年長白人男子，不少以悲劇收場。原因在於有些女性期待丈夫去世後，可以留給自己房屋、財產等，甚至抱著這樣的初衷嫁人，尋找年齡「越大越好」的男性，但往往竹籃打水一場空，丈夫去世後遺囑上根本沒有自己的名字。

婚前房產 不算共同財產

劉龍珠律師接手的案例中，華人吳女士嫁給一位年長白人男子，丈夫生前曾答應把房產留給她。但不久前去世，遺囑上根本就沒有吳女士的名字，丈夫把包括房子在內的所有財產，都留給自己與前妻的子女。「華女嫁給白男時，男方已購置房產，因此不算夫妻共同財產，而且房款付清，無貸款。如果男方遺囑中明確繼承人不是妻子，後者就無法拿到房子。」

廣告 廣告

吳女士前往律師事務所求助，「她在辦公室嚎啕大哭，非常難過，說自己這麼多年委曲求全，結果什麼都沒有得到，覺得被丈夫欺騙。」劉龍珠敘述說，20多年前吳女士嫁給白人男子時50歲左右，如今已年近70，很難再有改嫁機會，「她覺得餘生沒有房屋、錢財傍身，被丈夫害慘。」財產分配按照亡者生前遺囑執行，律師對於吳女士的求助無能為力。

嫁老白男 大多悲劇收場

類似案例並不少見，劉龍珠指出，華女嫁白人年長男性，發生很多悲劇，「好結局也有，不好的更多。」律師表示，一些華人女性嫁給年長者主要目的，就是為獲取合法身分和房產，因此挑選丈夫年齡越大越好，希望對方過世後可以繼承遺產。

劉龍珠認為，從這些華人女性的角度，他理解她們生活的艱辛，人到中年，沒有一份好工作，即使再辛苦打幾份工，也買不起一間房子，「她們大多任勞任怨、吃苦耐勞，希望年老後有房子可以傍身，這種想法無可厚非，嫁給有房男人，也是一條出路。」

但從案例中的一些男性角度來說，給伴侶申請合法身分、並給予10幾、20多年的生活保障，「吃喝不愁，不用工作，甚至支付女方孩子學費，他們自認為已足夠。」劉龍珠分析說，至於遺產，如果男方沒有子女、或與子女關係疏離，可能會把財產繼承給現任妻子；但大部分情況下，男方都會選擇把財產留給自己的小孩。

應第一時間諮詢律師

劉龍珠進一步指出，此類案例分兩種情況，第一類是，結婚時夫妻雙方簽訂婚前協議，女方難以分割男方財產，但一些女性期望長期照顧感動男方改變心意，往往最後還是落空。另一類情況更為多見，在女方要求下，男方生前寫下紙條，同意去世後將房產留給妻子，「女方要求一份保障也是合理，如果你不在了，我以後生活怎麼辦，被你的小孩掃地出門，住的地方都沒有。」

但律師指出，很多時候，這些看上去像遺囑的紙條並沒有法律效力。他建議，如果拿到類似紙條時，應第一時間諮詢專業律師，確定是否有效，「起碼要弄明白，丈夫是真想留房子給你，還是隨便寫一張紙忽悠。有些夫妻雙方各懷心思，為財產分配產生矛盾，甚至引發極端事件。」

更多世界日報報導

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國