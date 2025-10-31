華女溫柔陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產

加州一名71歲富商，在妻子罹癌去世後陷入悲痛，原以為一則來自洛杉磯華裔陌生女子傳來的親切簡訊，能讓他生活重拾希望；沒想到這個精心設置的溫柔陷阱，讓他落得傾家蕩產、有可能流落街頭。

ABC 7電視台報導，妻子蘿達（Rhonda）去年12月癌症病逝，加州退休商人索倫森（Larry Sorenson）深陷喪妻之痛。索倫森表示，兩人剛剛一起計畫、完成了位於布倫塢（Brentwood）的數百萬美元豪宅裝修，羅達就病逝，這棟房子是他們夢想中的房屋。

廣告 廣告

今年7月，這位曾經營屋頂公司的企業家，以為命運出現轉機：一位自稱蒂娜（Tina）的陌生女子，突然給他傳來簡訊。「我從納巴谷旅行回來了。妳能在明天下午前把我的狗送過來嗎？」

賴瑞回覆對方短信傳錯人，但蒂娜後續又找話題與他聊天；不久後，兩人開始頻繁互傳訊息。蒂娜說「與他聊天感到很興奮」。賴瑞向她吐露剛喪妻的悲痛，而蒂娜則自稱投資房地產、酒莊與加密貨幣，引起了賴瑞的興趣。

兩人後來改用加密通訊軟體WhatsApp聯絡，並交換照片。

賴瑞說，兩人每天都會互傳訊息，他每天早上醒來，都會給蒂娜發一句：「早安，親愛的。」

隨著聯繫越來越頻繁，兩人的情感也繼續加深。他也談論未來的共同計畫，聊到要一起環遊世界，而蒂娜還描述她奢華的生活方式，賴瑞完全陷入這段關係中。

賴瑞坦承，他真心相信自己會與這位女子共度餘生，而對方甚至暗示，能讓他致富。「她告訴我，她在加密貨幣帳戶交易過3000萬美元，還展示過她怎麼用300萬美元賺取100萬的投資收益。」

但賴瑞全然不知，這一切都是精心設計的騙局。經過三個月不斷的訊息往來，蒂娜指示他，將銀行裡的資金轉入線上加密貨幣交易所。

一開始金額不大，但隨後他動用價值100萬美元的退休帳戶（IRA），徹底掏空所有退休積蓄。

他的「投資」似乎增長迅速，從100萬變成240萬美元，而蒂娜則催促他加大投入，甚至要求他向親友籌錢再投資。

賴瑞說：「她要我做房屋淨值貸款、向孩子要錢，甚至任何我能弄到錢的地方都行，包括向朋友、親戚借錢，她要我湊到300萬美元。」

由於銀行拒絕他的貸款與信用額度申請，他只好向女兒梅根（Megan）開口，想借「幾十萬美元」。但梅根立刻察覺有異，讓父親立即從投資加密貨幣的帳戶中提現，可一切都已經化為烏有。

除失去退休金，他還可能要向國稅局（IRS）繳納約40萬美元稅款，因為提前提領IRA帳戶資金。這意味著，他很可能要賣掉與已故妻子親手打造的夢想之家。

他說：「這房子有妻子的影子，我能感覺到她的存在，因此一直不想賣掉它。但我做的這一切，徹底顛覆了我的人生。我最後什麼都沒有。房子沒了，我71、72歲了，也沒法再在加州生活，甚至可能流落街頭。」

更多世界日報報導

科技公司執行長遭綁架遇害 被指營造有毒環境、羞辱員工

跨性別華女武士刀「殺妻」 一級謀殺罪成立

JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫