華女用O-1B菁英簽證 來美拍色情片

專為具備「非凡藝術才能」的頂尖藝人設計的美國O-1B簽證，如今正大量流向穿著清涼的成人平台OnlyFans創作者與社群媒體網紅。（路透）

紐約郵報報導，專為具備「非凡藝術才能」頂尖藝人設計的美國O-1B簽證（O-1B visa），如今正大量流向穿著清涼的成人平台OnlyFans創作者與社群媒體網紅。這類簽證曾讓前披頭四成員約翰藍儂（John Lennon）得以留在美國，如今卻被用在包括成人內容製作公司「Bop House」等成員身上。

移民律師博維諾（Joe Bovino）表示，「現在早就不是拍貓咪影片了，而是靠社群媒體賺進大把鈔票的網紅」。他估計，其申請O-1B簽證的客戶中，多達65%是線上內容創作者。

廣告 廣告

成人平台OnlyFans最知名的創作者大多是移民，且居住在美國，包括出生於中國，曾是「Bop House」成員的梅喬伊（Joyy Mei）。出生於墨西哥、現居紐約的加西亞（Yanet Garcia），她去年12月慶祝取得美國身分。其他長期在美國工作的外籍網紅，還包括出生於加拿大的索菲（Aishah Sofey），她是Bop House成員之一。

這些網紅在Instagram、抖音與OnlyFans上坐擁數百萬追蹤者。OnlyFans允許用戶發布色情內容與高度性暗示影片。博維諾說︰「只要你能在那個平台賺到錢，突然間，這就成為潛在簽證申請基礎。」

美國O-1B簽證是最難取得的簽證之一，最早可追溯至1972年，當時藍儂幾乎遭遣返，立法者才意識到，美國並沒有一套移民政策吸引頂尖藝術人才。直到1990年，O-1簽證形成，目標是接納「在藝術領域具有非凡能力，或在電影與電視產業具有卓越成就」人士。申請者需符合特定條件，包括曾在重要作品中擔任角色、享有全國聲譽、具備商業／或評論紀錄，或在專業領域中獲得高額收入者。

儘管該制度原本是替傳統藝術家而設，如演員、音樂家、畫家等，但律師指出，社群媒體網紅已能透過高收入、品牌合作與龐大追蹤者，證明自己在該領域具備所需成功與認可。

移民律師懷爾德斯（Michael Wildes）說︰「我早就知道，像男孩喬治（Boy George）或愛爾蘭傳奇女歌手辛妮歐康諾（Sinéad O'Connor）這類傳奇人物時代已經結束。」他接受金融時報採訪時表示，2020年疫情爆發以來，「滑動之王與女王」（scroll kings and queens）已主導O-1B簽證申請領域。女王意指網黃與網紅，網黃是指提供色情內容者。

國務院自2017年以來，共核發12萬5351件O-1簽證，目前尚不清楚有多少屬於O-1A類別，即適用科學、教育、商業或體育領域「非凡人才」。但自2000年以來，O-1簽證核發數量大幅攀升，僅2014年至2024年就增加近五成。

究竟有多少社群媒體網紅成為該簽證受益者，目前無法確定，但多位移民律師表示，曾代理來自中國、俄羅斯與加拿大此類客戶。自2022年起，申請O-1B的OnlyFans表演者人數略有下降，部分律師認為市場已趨飽和，但也有人擔憂，這股趨勢恐正傷害原本只替極少數頂尖人士設計的簽證制度。

另一些人擔心，若用點擊率與金錢衡量「非凡能力」，對藝術界可能帶來災難性後果。移民律師阿巴奇（Shervin Abachi）表示，移民官現在接到的申請案，其價值幾乎完全是透過演算指標定義，「一旦這種作法常態化，整個制度就會走向把藝術價值當成計分版來衡量。」

更多世界日報報導

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油