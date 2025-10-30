華婦遇襲案嫌犯落網 已有逮捕令在身

曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)本月19日早晨發生一起街頭襲擊案件，一名年長華裔婦女與一名10歲男童遭陌生男子拳擊受傷；市警(NYPD)29日表示，涉案的男性華人嫌犯已被逮捕歸案。

根據市警早前通報，案發當日約早上7時25分，兩名受害者過街時，男童滑板不慎碰到一名男子。該男子隨即與兩人發生口角，並出拳擊打對方臉部。71歲的華婦嘴唇撕裂，男童面部紅腫疼痛，均被送往醫院治療，情況穩定。

市警表示，被捕嫌犯為50歲的董力(Li Dong, 音譯)，據報住於華埠旁東村(East Village)的政府樓(NYCHA)內。知情人表示，他在本次犯案前已有逮捕令在身，源自其10年前在華埠周邊所涉的另一宗襲擊案件。

知情人指出，董力在2015年11月9日，於愛烈治街(Eldridge St.)218號建築前，毆打了一名陌生人的臉部，導致受害者倒在在人行道上切左臉受傷。因此，他被曼哈頓地區檢察官以三級攻擊罪及二級騷擾罪等四項罪名起訴。

盡管如此，董力未依規定出庭應訊，最終被法院簽發法庭逮捕令。本次被捕後，法官設定了現金4萬5000元的保釋金額，他目前仍被關押在監獄中。針對此案，地檢則以二級攻擊、三級攻擊及危害兒童福祉共三項罪名對其起訴。

董力在提訊時否認所有指控。

