華宗盃排球賽 婆姐藝陣迎賓

全國華宗盃排球錦標賽登場，台南市政府副秘書長徐健麟與眾多來賓一起發球。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕學甲報導

二０二五年第四十六屆全國華宗盃排球錦標賽六日在東陽國小學生充滿節奏感的太鼓聲中登場，台南市政府副秘書長徐健麟與眾多來賓一起發球為賽事揭開序幕。另宅港國小學生們則呈現在地文化「婆姐」藝陣，以展現台南文化魅力與地方熱情，歡迎選手們來到東陽國小參與華宗盃排球賽。

徐健麟表示，華宗盃已連續舉辦四十六年、深具傳統與意義，目前市府正在學甲興建專用排球館，未來將為各隊提供更完善的比賽與訓練環境。體育局則指出，今年賽事將自六日至十日止在學甲區多個場館同步開打，此外，十日決賽將全程轉播，讓無法到場的民眾也能感受賽事的激烈。

此外，體育局也表示，為了讓參賽選手深入認識美食文化之都，八日至九日安排有「台南濱海文化輕旅行」，將帶領選手造訪七股鹽山、北門遊客中心、錢來也雜貨店及井仔腳瓦盤鹽田等知名景點，讓選手感受台南豐厚的人文風情。

（記者張淑娟攝）

體育局提醒，除了精彩賽事之外，台南購物節抽獎活動正熱烈進行中，於台南消費滿五十元登錄發票，即可參加週週抽及月月抽，還有機會將百萬電動車與現金大獎帶回家。