華宗盃排球賽12/6開戰 339隊競技

第四十六屆華宗盃排球錦標賽將於六日起在學甲開打，市長黃偉哲（中）邀請全國球迷來看球。（市府提供）

記者黃文記∕學甲報導

第四十六屆華宗盃排球錦標賽將於六日至十日在學甲區熱血登場，今年共有來自全國各地三百三十九支隊伍報名參戰，再度展現華宗盃在國內排球界的指標地位與深受球迷喜愛的超高熱度。市長黃偉哲一日在學甲區綜合體育館舉辦記者會，邀請全國球迷與民眾踴躍前往觀賽，一起感受選手的青春活力與比賽魅力，並為所有隊伍加油喝采。

賽前記者會中，市長黃偉哲頒發「榮譽市民」予長期投入排球基層的教練楊秋河，肯定其多年深耕運動教育、培育無數優秀選手的卓越貢獻，使台南排球能在全國舞台上持續亮眼。同時也頒發「台南之光」給學甲國中選手陳巧芮，表彰她於亞洲Ｕ１女子排球錦標賽摘下亞軍，為台南及台灣贏得重要的國際榮耀。

黃偉哲表示，華宗盃與和家盃、永信盃、媽祖盃等並列全國四大排球盃賽，長期以來是國內排球運動的重要指標賽事之一，同時也是台南市年度重要的體育盛事。市府未來更要優化華宗杯的軟、硬體設施，在學甲區建設全新的排球館，讓場地更好，讓參加的球隊都有更好的比賽體驗，提供參賽的選手最佳的服務。

本屆賽事開幕典禮將於六日上午八時三十分在學甲區東陽國小學生活動中心登場。今年選手之夜，由在地「六甲—赤山表演藝術坊」於六日晚間於學甲慈濟宮帶來精采演出。

體育局長陳良乾說明，今年賽事定於十二月六日至十日共計五天於學甲區綜合體育館、學甲國中、學甲國小及東陽國小等四個場地舉行，為提升賽事觀賞性並拓展觀看族群，市府特別規劃於十日決賽進行轉播，讓無法親臨現場的民眾也能透過轉播感受賽場熱度。