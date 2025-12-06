華宗盃排球錦標賽盛大開幕 展現臺南運動城市魅力

記者王勇智／臺南報導

2025年第46屆全國華宗盃排球錦標賽今（6）日於學甲區東陽國小學生活動中心隆重登場，今年共有339支隊伍參賽，12月10日決賽將全程轉播，讓無法到場的民眾也能感受比賽張力。

華宗盃為全國4大排球盃賽之1，也是國內排球發展的重要舞台，長期深受球迷支持。今日開幕典禮先由東陽國小帶來充滿節奏感的太鼓表演，再由宅港國小呈現在地文化「婆姐」藝陣，充分展現臺南文化魅力與地方熱情。

臺南市體育局說明，今年共有339支隊伍參賽，展現各界對華宗盃的肯定與選手對排球的熱愛。賽事自12月6至10日於學甲區多個場館同步開打；12月10日決賽將全程轉播，讓無法到場的民眾也能感受比賽張力。賽事期間亦同步推出「社群打卡限定活動」，民眾於指定賽場打卡即可兌換限量紀念品（送完為止），歡迎全國朋友親臨學甲，共同感受華宗盃青春熱力。

體育局表示，為讓參賽隊伍深入認識臺南，市府特別安排12月 8、9 日的「臺南濱海文化輕旅行」，帶領選手造訪七股鹽山、北門遊客中心、錢來也雜貨店及井仔腳瓦盤鹽田等知名景點，讓選手在場上奮戰之餘，也能感受臺南豐厚的人文風情。賽事轉播網址：https://www.youtube.com/playlist?list=PL8RD7CX310ZeaNzB2gRGNG_xn_wPBo4fa