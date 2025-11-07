華山三天限定 國際手作設計展夢幻開展中！超過2百間國際創意品牌讓手作控一次逛夠！

記者/鄭欣宜報導

一年一度的國際手作盛事又來啦！第7屆「愛手創國際手作設計展」在華山1914文創產業園區東二館盛大登場，今年以「織夢者舞會」為主題，邀請來自日本、香港、韓國、泰國及台灣等地超過200間設計品牌，三天限定為大家帶來滿滿靈感與驚喜。

第7屆愛手創國際手作設計展在華山文創產業園區盛大登場，今年以織夢者舞會為主題，三天限定帶來滿滿靈感與驚喜。圖/愛手創提供

開展第一天一早，現場入口即湧入滿滿人潮，許多手作控早早入場，只為搶先一睹職人們的夢幻作品，錯過購買預售票的朋友也別擔心，現場開放購票入場，這個週末不妨來華山走走，感受熱鬧舞會與滿滿靈感吧！

手作控都來看展，滿滿排隊人潮等著進場。圖/愛手創提供

這次展出活動中有多達53組海外品牌首次登台亮相，從服裝、飾品、金工藝品、貝殼工藝品到微縮模型等，每一件作品都充滿職人的巧思！

展覽現場有各式各樣的手作產品，只要來逛，就會充滿驚喜。圖/愛手創提供

現場更特別邀請日本人氣LIVE PAINTING畫家AKI與Mamorie michihiro，將帶來「LIVE PAINTING」現場即興創作，民眾可以近距離觀賞他們的創作過程，更可以現場購畫，並與畫家本人直接溝通交流！

日本人氣畫家帶來即興創作，民眾可以近距離觀賞並且跟畫家交流。圖/愛手創提供

喜歡動手發揮創意的朋友，可以參加由日本、泰國、香港與台灣職人開設的手作課程及DIY工作坊，不論是黏土、布作到香氛體驗，職人手把手帶著你，親手完成作品的成就感之餘，還能帶回專屬紀念品！

泰國品牌手作品以幽默可愛的寓意，吸引民眾目光。圖/愛手創提供

逛累了還能來場味覺小旅行，讓你補充能量！從鹹派、提拉米蘇、手作冰淇淋，還有特色調酒等你來邊吃邊放鬆，讓大家在享受活動同時也能享用美味餐點！

現場設置集章活動，完成集章任務後就可以獲得大會限定舞會小包乙個，數量有限送完為止！此外，現場還設有異國遊戲挑戰區，集合泰國、韓國、日本的傳統小遊戲，完成即可獲得限定過關小禮品！

現場還有限量贈品，歡迎大家來逛展並且拿好禮。圖/愛手創提供

這個週末邀請大家一起來「織夢者舞會」，在不同靈感碰撞下找回屬於自己的夢想時刻。

【愛手創國際手作設計節 織夢者舞會】

2025 ISHANDS International Craft Design Festival

日期：2025/11/07（Fri）-11/09（Sun）

時間：10:30至19:00

地點：華山1914文創產業園區 東二館四連棟

地址：台北市中正區八德路一段1號

售票資訊：𝗔𝗖𝗖𝗨𝗣𝗔𝗦𝗦 https://lihi.cc/KUstj

主辦：欣宸國際/愛手創ISHANDS

協辦：日本Connect-Asia / 韓國mafia_single_house / 泰國mysterious.star.project / 香港賞想Think of a Style / 中華手作職人協會 / 華山1914文創產業園區

提醒您：飲酒過量，有害（礙）健康。酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。