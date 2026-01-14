華山世界古文明沉浸體驗展 數位科技打造奇幻旅程

記者劉昕翊／臺北報導

《世界古文明 沉浸體驗展》明（15）日起至4月19日，在華山1914文化創意園區盛大登場，以沉浸式數位科技融合光影投影、音效場景、互動體驗與復刻文物，帶領觀眾穿越時空、走入古文明的核心精神與故事。

展覽由翡冷翠文創精心策劃，以「亞述、埃及、地中海、印度」4大文明為主軸，於今（14）日舉辦媒體預展活動，由董事長楊培中、總經理鄭清煌，以及文創總監楊恩京等人出席。楊恩京表示，大家一直說讀萬卷書，行萬里路，而因工作、時間安排等，很難一次飛10幾個小時前往埃及、希臘等地欣賞，他希望藉由此檔展覽，可以把世界文明帶來臺灣，讓臺灣民眾欣賞。

其中，在亞述文明區，巨型光影投影將狩獵浮雕細節放大重現，伴隨象徵力量與秩序的象形符碼活靈活現；在埃及文明區，金字塔幾何光影、象形文字與木乃伊儀式投影，重構出古埃及對「永恆」的信仰與宇宙觀；地中海文明區則以希臘神話與羅馬理性為主題，在光雕與建築符號中展現神祇故事與文明理性精神；進入印度文明區，觀眾將透過曼陀羅動態投影與充滿哲思的符號意象，感受古印度對生命循環與生活秩序的深刻理解。

此外，商店區匯集4大文明主題紀念品，將展覽中的經典圖像與文化符號轉化為實體收藏，讓文明不只停留在眼前，也能成為日常生活中的紀念。《世界古文明 沉浸體驗展》票券在翡冷翠文創官網、Ibon售票系統、博客來售票網、KLOOK、KKday、udn售票網等平台同步販售，邀請民眾走進奇幻趣味旅程。

《世界古文明 沉浸體驗展》於今（14）日舉辦媒體預展活動，由董事長楊培中、總經理鄭清煌，以及文創總監楊恩京等人出席。（記者劉昕翊攝）

（記者劉昕翊攝）

（記者劉昕翊攝）

（記者劉昕翊攝）

（記者劉昕翊攝）

（記者劉昕翊攝）