華山分屍案紀錄片名導翻車？前女友怒提告「偷拍、動粗、外遇」

謝升竑遭前女友提出民、刑事告訴。翻攝謝升竑臉書

國藝會獎助藝術家、曾獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，近日遭前女友P控訴，在交往期間多次未經同意偷拍私密影像、動粗，甚至劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。因擔心私密影像外流，P已向警方提出民、刑事告訴，包括妨害性隱私與不實性影像罪，並向法院聲請保護令，盼遠離謝騷擾。

謝升竑以執導華山草原分屍案相關紀錄片成名，近年在國內外影展屢獲肯定。今年憑新作《風景商號》入選美國日舞影展協會紀錄片基金獎助計畫，成為全球32個獲選專案之一。他於臉書分享喜訊時，立即獲眾多友人與粉絲留言恭賀。

2023年起偷拍私密影像 地點遍及全台

此外，謝升竑也曾以《草原上，我們開始跳舞》入選台北電影節，因關注人性與社會邊緣議題而逐步在紀錄片圈打開知名度；事業攀升之際，謝升竑如今卻爆出醜聞，據《鏡週刊》報導，P向警方提供對話紀錄、錄音檔與影像等證據，指控謝自2023年起至少五度在她毫不知情的情況下拍攝私密影像，地點遍及新店租屋處、屏東、花蓮與台東。

據P表示，謝一開始堅稱沒有偷拍，但雙方對質時，她卻在謝的筆電中親眼看到這些影像，情緒瞬間崩潰，並憂心是否仍有其他備份可能被外流。除了偷拍指控，P強調兩人交往近2年期間，謝多次因情緒失控動粗，包括以滑鼠砸傷她、爭吵時拉扯等行為。甚至謝的外遇對象T更曾主動與P聯繫，不僅坦承與謝的不倫關係，T甚至向P爆料，謝過去疑似曾與國中同學發生非自願性行為。

謝升竑執導的《草原上，我們開始跳舞》，被影評譽為「當年最為期待的電影之一」。台北電影節提供

P與謝分手後已展開新生活，決定提告是希望「不要再有下一個受害者」。據《刑法》第315-1條規定，未經同意拍攝他人非公開身體部位，可能構成妨害秘密罪，最重可處3年徒刑；若涉製作或持有變造、虛偽呈現的性影像，則可能觸及不實性影像罪，最重可處5年徒刑。謝升竑如今因偷拍與暴力疑雲纏身，勢必需面對司法程序，也將接受影視圈與公眾輿論檢驗。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



