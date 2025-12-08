華山分屍案紀錄片名導翻車？前女友怒提告「偷拍、動粗、外遇」
國藝會獎助藝術家、曾獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，近日遭前女友P控訴，在交往期間多次未經同意偷拍私密影像、動粗，甚至劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。因擔心私密影像外流，P已向警方提出民、刑事告訴，包括妨害性隱私與不實性影像罪，並向法院聲請保護令，盼遠離謝騷擾。
謝升竑以執導華山草原分屍案相關紀錄片成名，近年在國內外影展屢獲肯定。今年憑新作《風景商號》入選美國日舞影展協會紀錄片基金獎助計畫，成為全球32個獲選專案之一。他於臉書分享喜訊時，立即獲眾多友人與粉絲留言恭賀。
2023年起偷拍私密影像 地點遍及全台
此外，謝升竑也曾以《草原上，我們開始跳舞》入選台北電影節，因關注人性與社會邊緣議題而逐步在紀錄片圈打開知名度；事業攀升之際，謝升竑如今卻爆出醜聞，據《鏡週刊》報導，P向警方提供對話紀錄、錄音檔與影像等證據，指控謝自2023年起至少五度在她毫不知情的情況下拍攝私密影像，地點遍及新店租屋處、屏東、花蓮與台東。
據P表示，謝一開始堅稱沒有偷拍，但雙方對質時，她卻在謝的筆電中親眼看到這些影像，情緒瞬間崩潰，並憂心是否仍有其他備份可能被外流。除了偷拍指控，P強調兩人交往近2年期間，謝多次因情緒失控動粗，包括以滑鼠砸傷她、爭吵時拉扯等行為。甚至謝的外遇對象T更曾主動與P聯繫，不僅坦承與謝的不倫關係，T甚至向P爆料，謝過去疑似曾與國中同學發生非自願性行為。
P與謝分手後已展開新生活，決定提告是希望「不要再有下一個受害者」。據《刑法》第315-1條規定，未經同意拍攝他人非公開身體部位，可能構成妨害秘密罪，最重可處3年徒刑；若涉製作或持有變造、虛偽呈現的性影像，則可能觸及不實性影像罪，最重可處5年徒刑。謝升竑如今因偷拍與暴力疑雲纏身，勢必需面對司法程序，也將接受影視圈與公眾輿論檢驗。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人
回到原文
更多鏡報報導
李安金句連發「婚姻要忠實、拍電影不用」 自剖創作心路「長得慢、又害怕」
李連杰關美顏濾鏡親上火線！再駁「換心」謠言 公開「變年輕」3招：太容易了
阿信合體周杰倫、F3喜收50歲生日禮 MV橫跨3大洲拍攝揭「彩蛋線索」
其他人也在看
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 11
家境清寒男大生半工半讀遇詐騙 背沉重債務走上絕路
民視新聞／綜合報導彰化縣1名家境清寒，20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學，半工半讀辛苦攢錢，卻被詐騙集團騙走所有積蓄，為了不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，日前回彰化老家，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。除了社會處派員前往關懷，也有行善團結合民間力量，募款捐贈十萬，協助家屬處理喪葬費用。十方功德行善團創辦人陳永聰：「這是十萬塊，大家的力量來幫忙你喪葬費，我知道他（兒子）離開你很辛苦，你很捨不得心很痛。」善心人士帶著十萬元現金，轉交給死者劉姓男大生的媽媽，因為男大生家中清寒，被詐騙集團騙光錢，家屬無力負擔喪葬費用，這筆錢無疑是雪中送炭，解決燃眉之急。彰化一名20歲劉姓男大生，家境清寒，為了出人頭地，努力考上台北某知名大學，他辛辛苦苦半工半讀賺學費，卻被詐騙集團騙走積蓄，向銀行借貸背負龐大債務，日前回到彰化老家悶悶不樂，卻始終不告訴母親究竟被騙多少錢，被發現倒在浴室，送醫不治。死者劉姓男大生疑似因被詐騙背負債務壓力，被發現倒臥浴室，遺體送往彰化市立殯儀館。（圖／民視新聞）彰化縣社會處副處長涂敏群：「在接獲相關通報後，即指派社工前往關懷，並提供慰問金，也連結相關的社會資源，給予喪葬費用的補助。」彰化分局大竹派出所長黃信勳：「其死亡原因及有無遭受不法，目前已報請檢察官指揮中，釐清案情並積極偵辦。」彰化警方已介入調查是否有不法情事（圖／民視新聞）警方介入偵辦，追查詐騙集團，社會資源也動起來，幫助家屬度過難關。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：家境清寒男大生遇詐背沉重債務 走上絕路！警方、民團全動起來 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴中國丟包涉詐嫌遣返回台 鹹粥嬤等了2年"愛孫終回家"藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！民視影音 ・ 1 天前 ・ 88
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 78
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 3 天前 ・ 7
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 57
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 24
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 46
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 10
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
陳曉離婚10個月認「想法過時」 對戲小10歲女星感情觀「聽對方建議」
男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話