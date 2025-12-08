華山分屍案紀錄片導演遭爆偷拍、劈腿！「徵室友」資料夾藏私密影像 謝升竑回應了

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

因執導華山草原分屍案紀錄片而聲名大噪的紀錄片導演謝升竑，傳出遭前女友指控偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿影評人，週刊爆料指出，前女友因害怕私密影像外流，憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免遭謝升竑騷擾。對此，謝升竑強調是不實指控，並稱是前女友分手報復，「不知她的目的是什麼？」

《鏡週刊》爆料，紀錄片導演謝升竑遭前女友指控偷拍私密照、動粗，還劈腿影評人，已提出民、刑事告訴並聲請保護令。（圖／謝升竑臉書）

謝升竑曾多次獲國藝會獎助，作品《風景商號》日前也獲影壇知名的美國日舞影展協會（Sundance Institute）獎助，是紀錄片新銳，不過根據《鏡週刊》報導，他的前女友指控他偷拍私密照、動粗，還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的台灣影評人T。

根據週刊掌握前女友與謝升竑的對話錄音檔，2人今年6月在住處對質時，謝升竑激動地「動手動腳」，而前女友要求他找出偷拍的私密影像並刪除，謝升竑強調已找不到了，但前女友仍在筆電中一個叫「徵室友」的資料夾找到照片，怒回「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」

周刊更指出，有知情人士透露，謝升竑的出軌對象T日前主動聯繫謝升竑的前女友，除了坦承不軌，還大罵謝升竑是「人渣、垃圾」，並爆料謝升竑才借住一個國中朋友家，「人家好像也沒答應就做愛了，我都覺得是不是其實是性侵、人家不想要只是沒有拒絕？」

對此，前女友向《鏡週刊》證實已對謝升竑提告，指他至少有5次在未經同意下拍攝私密性影像，令她相當崩潰，「我害怕他有其他備份，如果外流怎麼辦？」另指控2人交往約2年期間，謝升竑常常一言不合就失控，曾用滑鼠丟傷她，對質當時還動粗拉扯。

對於相關指控，謝升竑回應《鏡週刊》強調是不實指控，並稱是前女友「分手報復」、沒發生這些事。謝升竑也表示，女方有聲請保護令，但強調「當時分手是我主動離開那個地方」，至於照片，他認為是「我們自己私底下交往的照片，我也沒有把它公開，要怎麼說我拍她的私密照？」希望前女友分手後就不要再糾結，「為何要做不實指控，不知她的目的是什麼？」



