華山分屍案紀錄片導演遭爆偷拍、劈腿！「徵室友」資料夾藏私密影像 謝升竑回應了
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
因執導華山草原分屍案紀錄片而聲名大噪的紀錄片導演謝升竑，傳出遭前女友指控偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿影評人，週刊爆料指出，前女友因害怕私密影像外流，憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免遭謝升竑騷擾。對此，謝升竑強調是不實指控，並稱是前女友分手報復，「不知她的目的是什麼？」
謝升竑曾多次獲國藝會獎助，作品《風景商號》日前也獲影壇知名的美國日舞影展協會（Sundance Institute）獎助，是紀錄片新銳，不過根據《鏡週刊》報導，他的前女友指控他偷拍私密照、動粗，還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的台灣影評人T。
根據週刊掌握前女友與謝升竑的對話錄音檔，2人今年6月在住處對質時，謝升竑激動地「動手動腳」，而前女友要求他找出偷拍的私密影像並刪除，謝升竑強調已找不到了，但前女友仍在筆電中一個叫「徵室友」的資料夾找到照片，怒回「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」
周刊更指出，有知情人士透露，謝升竑的出軌對象T日前主動聯繫謝升竑的前女友，除了坦承不軌，還大罵謝升竑是「人渣、垃圾」，並爆料謝升竑才借住一個國中朋友家，「人家好像也沒答應就做愛了，我都覺得是不是其實是性侵、人家不想要只是沒有拒絕？」
對此，前女友向《鏡週刊》證實已對謝升竑提告，指他至少有5次在未經同意下拍攝私密性影像，令她相當崩潰，「我害怕他有其他備份，如果外流怎麼辦？」另指控2人交往約2年期間，謝升竑常常一言不合就失控，曾用滑鼠丟傷她，對質當時還動粗拉扯。
對於相關指控，謝升竑回應《鏡週刊》強調是不實指控，並稱是前女友「分手報復」、沒發生這些事。謝升竑也表示，女方有聲請保護令，但強調「當時分手是我主動離開那個地方」，至於照片，他認為是「我們自己私底下交往的照片，我也沒有把它公開，要怎麼說我拍她的私密照？」希望前女友分手後就不要再糾結，「為何要做不實指控，不知她的目的是什麼？」
更多FTNN新聞網報導
濱崎步空場獨唱遭爆「不實、虛假」！陸媒詭辯：彩排遭偷拍 全網戰翻
暫居台中頻遭偷拍？韓星玉澤演不堪其擾 用中文發文：千萬別偷拍我
《偵探社》調查宿舍偷拍案！大咖男星當NPC亂入 逼問原子少年「有沒有女友」
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 78
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 8
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 55
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 9
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 23 小時前 ・ 20
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 28
離婚陳妍希10個月！陳曉突坦承「想法過時」 自爆戀愛導師是她
陳曉在最新古裝力作《大生意人》受朝廷委任擔任「安撫使」一職，前去合肥勸降叛軍，陳曉透露這場戲讓他刻骨銘心，「我本身也是合肥人，被殺的隊伍中有很多無辜百姓，拍攝時情緒就湧上來，但沒想到過這麼久，在看片花時，我眼淚還是瞬間就崩了，我感受到角色的無能為力。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 45
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 9
小S獻聲跨年影片淚崩「具俊曄疑暖心陪伴」 賈永婕發聲洩內幕
4日晚間，賈永婕公開小S錄音的幕後花絮，可見小S看到旁白台詞後用哭腔喊「媽呀賈永婕，妳給我寫這種台詞」。錄著錄著就被回憶擊中，現場一度中斷，哽咽到講不下去，後面只能緊握拳頭、咬著牙慢慢錄完。而副控室角落坐著戴帽子男子，被網友誤認為大S丈夫具俊曄，靜靜盯著小S錄...CTWANT ・ 1 天前 ・ 23
魏如萱熱戀小21歲Ian！遠距離戀愛「天天視訊傳情」羞認身體1變化
魏如萱（娃娃）今年7月認愛小21歲網紅男友Ian，卻一度捲入與對方舊愛若盈的三角戀風波，隨後戀情轉趨低調。如今相隔4個多月，她昨（6）日出席活動大方坦承仍穩定交往中，遠距離戀愛的兩人幾乎每天熬夜視訊，對方見她抱怨變胖，還誇她很漂亮，讓她忍不住害羞臉紅。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 16
李安新片開拍前4週喊卡！「關鍵原因曝光」Netflix收購華納不忍全說了
金獎導演李安今（7日）出席張靚蓓編著的《十年一覺電影夢：李安傳》經典新版發表會，受訪時透露作品最新現況，坦言籌備多年的《老金山》因資金臨時喊卡，投入超過 8 年心力的《李小龍》也仍在努力中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子
《星光大道》男星變身千萬業績房仲！甩負債、吃即期品苦日子EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話