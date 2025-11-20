華山助老「袋袋」相傳 竹縣新豐國中學子伴長者揮桿同樂

新豐國中學子教華山獨老練習高爾夫球揮桿，用年輕行動力關懷老人。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

華山基金會發起「愛心助老袋」，籌集服務經費，提供三失（失依、失能、失智）老人免費的到宅訪視、居家照顧等服務。新竹縣新豐鄉新豐國中多年倡導社會公益，二十日雙方共同舉辦校園敬老活動，由同學陪伴長者體驗高爾夫球揮桿，用年輕行動力關懷老人。

新豐國中校長巫季烈自任該校輔導主任時便認同華山敬老理念，導引學子助老行動，華山基金會感謝其大愛，贈予感謝狀。活動在新豐國中學生舞蹈表演，熱鬧開場後，老少齊聚新竹縣第一間配備高爾夫球模擬器的新豐國中「高爾夫球教室」，在「揮桿練習區」、「推桿練習區」及「球場模擬區」，讓20位老寶貝體驗高爾夫球的基本知識及揮桿技巧。爺爺奶奶收到學生真誠的手寫卡片，為活動留下美好的紀念。

華山基金會服務已廿六年，多數到宅服務車老舊但仍繼續為孤老送暖送物資、陪醫看診，關懷訪視愛不停歇，「到宅服務車」汰舊換新刻不容緩，急需您支持讓服務不間斷，盼集結各界愛心一同守護孤老。

同時發起二０二六年「愛老人，愛團圓」公益行動，誠摯邀請社會大眾一同響應，讓長輩的新年不再冰冷孤寂，感受「有人在乎，有人記得」的團圓幸福。