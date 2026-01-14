華山募年菜 百歲人瑞揮毫號召

華山基金會下營天使站在下營上帝廟，舉辦百歲人瑞寫春聯、募年菜活動。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕下營報導

華山基金會十四日在下營上帝廟前舉辦「義賣春聯募年菜」活動，邀請一百零三歲人瑞邱蘇品與書法老師一起揮毫寫春聯，眼看農曆春節將至，大台南地區需募集二千六百份年菜，尚有七成缺口，籲請民眾發揮愛心踴躍捐輸幫助獨老。

為讓獨居長輩在春節期間享用熱騰騰的年菜，華山基金會下營天使站十四日舉辦「百歲人瑞揮毫義賣春聯助孤老好過年」公益活動，下營區長李宗翰也出席支持愛心年菜募集行動。

一百零三歲的邱蘇品等三位阿嬤擔任「書僮」，協助鋪紙、備墨，讓書法老師揮毫寫春聯、進行公益義賣，邱蘇品由老師手握毛筆帶著寫春聯，象徵「老有所用、老有所伴」，展現高齡長輩的生命力與價值。

廣告 廣告

住在後壁區新嘉里的邱蘇品愛唱歌，最厲害一首是唱「芒果花」，很高興寫春聯為募集華山年菜出力，幫助其他獨居長輩。

一百零三歲人瑞邱蘇品在書法老師協助下，揮毫寫春聯。(記者盧萍珊攝)

華山基金會下營天使站站長陳宛輿表示，透過這次活動讓長輩不只是被服務的對象，更能成為傳遞愛與祝福的角色，春聯義賣所得將全數用於華山「愛老人 愛團圓」公益計畫，協助弱勢獨居長輩在除夕夜也能享用有菜、有溫度的團圓餐。大台南地區將為獨老募集二千六百份年菜，至今經費仍缺七成，盼各界踴躍認助；每份愛心年菜一千元。