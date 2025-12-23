華山基金會募集愛心年菜 毛小孩暖心伴孤老

（中央社記者郝雪卿台中23日電）年關將屆，華山基金會今天在台中市民廣場舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗共度療癒身心的午餐時光，並宣布弱勢長輩愛心年菜開始募集，盼號召社會大眾響應。

華山基金會攜手萌寵天地社群、森川丼丼等單位，今天在台中市民廣場舉辦「毛孩相伴暖心野餐」活動，邀約孤老與狗狗共度午餐時光，並呼籲幫助華山基金會弱勢長輩「愛心年菜」募集活動。

現場10隻標準貴賓狗與1隻大白熊犬一字排開，頸間繫上繡有「華山守護大使」的領巾，扮演半日「犬」站長與長輩互動，經過專業訓練的毛孩展現握手、敬禮、禱告、接球等才藝，讓長輩連連開心拍手，狗狗更溫順的陪伴長輩野餐，不少長輩將狗狗抱在懷中不放。

萌寵天地社群版主杜光德現場宣布正式啟動「愛心年菜募集計畫」，並捐助50份年菜，除號召社員共同響應外，也期盼社會大眾接力，用一份年菜、一份心意將關懷延續到長輩的年夜飯桌上。

獨居的楊姓阿公因重聽鮮少與人互動，今天特別帶著相伴6年可愛的小杜賓「吉利」一起參與野餐活動，看著小杜賓跟貴賓犬的互動，讓楊阿公說「真的很開心」，提前感受到過年的溫度。知名愛心店家森川丼丼更用心準備適合長輩食用的壽司料理，讓長輩在陽光與微風中悠閒野餐。

華山基金會說明，2026常年服務暨「愛老人 愛團圓」公益活動正式開始，籌募弱勢長輩常年服務經費，每名長輩每月新台幣1250元、1年1萬5000元，讓免費到宅服務不間斷；或幫助年菜每份1000元，為長輩的年夜飯添愛，盼社會大眾支持，讓孤老更有福。（編輯：李亨山）1141223