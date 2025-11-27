華山基金會台南A區助孤老災後修繕 感恩節歡喜入厝





華山基金會台南A區為讓居住在安平老街的81歲與74歲李氏兄弟擁有更安全、舒適的居住環境，27日邀請善士與義工齊聚，一同挽起袖子進行屋內大掃除、清運雜物及油漆粉刷牆面，以實際行動為兩位長輩帶來「煥然一新」的感恩節，同時舉行愛心捐贈儀式。

台南市政府社會局呂維胤機要秘書，以及支持服務經費的安平觀音亭林麗如委員、魚大俠冷凍食材本舖負責人、誠新實業有限公司負責人、崙博國際有限公司洪祥庭經理、臺南市消防工程器材商業同業公會唐志浩理事長、善士黃秀芬，一同見證兩位阿公的「歡喜入厝」。

李氏兄弟終生未婚無子、相依為命多年，長住於年久失修的古厝中。七月初丹娜絲風災重創嘉南地區時，屋頂破損積水、屋內凌亂潮濕，因無力修繕，只能睡在鋪滿濕紙板的地面，與滿地竄動的蟑螂為伴。

安平站長得知後，迅速連結資源，於災後兩周內協助修補屋頂，清掃與粉刷阿公的房間，並安裝全新床架、床墊與衣櫃，讓原本暗沉滿是灰塵的空間煥然一新。阿公靦腆地分享：「終於不用打地鋪，活到這麼老，這是第一次睡在屬於自己的床。」完成後，阿公也一一向每一位來賓揮手道謝，露出開心滿意的微笑。

此次再度動員義工與熱心企業加入，不僅清理堆積的廢棄家具，更進行全屋重新粉刷，讓老宅真正成為兩位阿公安心居住的地方。華山基金會期盼透過實際行動讓長輩感受到「有人關心、有家可依」，也呼籲社會大眾留意身邊的隱形孤老，只要伸出一點援手，就能成為改變他們生命的重要力量。

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本郷本土老人」理念，已在台澎金馬成立401個愛心天使站，服務近3萬位三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，以「鄉親助郷親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。本會現正發起2026年【愛老人 愛團圓】公益行動，邀您加入「送愛到家-認助計畫」，幫助一個站，守護100位孤老，每月1,250元、一年15,000元，認助一位長輩。多一點關懷，減少孤老無助感，為晚年生活注入愛與希望。愛心專線：(06)252-0940黃先生。

