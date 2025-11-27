華山基金會台南A區為安平老街李氏兄弟屋內大掃除

善士與義工為高齡的李氏兄弟古厝油漆粉刷牆面，兩位阿公露出開心笑容。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

為讓居住在安平老街的八十一歲與七十四歲李氏兄弟擁有更安全、舒適的居住環境，華山基金會台南A區二十七日邀請善士與義工，一同挽起袖子進行屋內大掃除、清運雜物及油漆粉刷牆面，以實際行動為兩位長輩帶來「煥然一新」的感恩節。

華山基金會舉行愛心捐贈儀式，邀請天妃里長周明財、穎盛廣告設計老闆陳梓榆、善士戴郁玫、京譔訂作家具老闆顏志遠，以及支持服務經費的安平觀音亭主委顏東賢主、台南市保險服務職業工會理事長陳俊雄，一同見證兩位阿公歡喜入厝。

李氏兄弟未婚無子、相依為命多年，長年住於年久失修的古厝。七月初丹娜絲風災重創台南，古厝的屋頂破損積水、屋內凌亂潮濕，因無力修繕，只能睡在鋪滿濕紙板的地面，與滿地竄動的蟑螂為伴。華山基金會安平站長李濰禎得知後連結社會資源，協助修補古厝屋頂，並安裝全新床架、床墊及衣櫃，讓原本暗沉滿灰塵的空間煥然一新。

華山基金會動員志工與熱心企業加入，清運雜物及油漆粉刷牆面，讓老宅真正成為兩位阿公安心安住的地方。華山基金會期盼透過行動讓長輩感受到「有人關心、有家可依」，也呼籲社會大眾留意身邊的隱形孤老，只要伸出一點援手，就能成為改變他們生命的重要力量。