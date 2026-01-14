華山基金會年菜募集暖心登場 百歲人瑞揮毫寫春聯義賣為孤老籌款

華山基金會台南A區邀百歲人瑞揮毫寫春聯義賣，號召各界響應春節愛心年菜募集計畫，協助孤老好過年。（記者李嘉祥攝）

▲華山基金會台南A區邀百歲人瑞揮毫寫春聯義賣，號召各界響應春節愛心年菜募集計畫，協助孤老好過年。（記者李嘉祥攝）

為讓獨居長輩春節期間能享用熱騰騰的年菜、安心團圓過好年，華山基金會台南A區於14日於下營上帝廟前廣場舉辦「百歲人瑞揮毫義賣春聯 助孤老好過年」公益活動，下營區長李宗翰、下營上帝廟主委姜金利均出席支持，號召社會大眾支持春節愛心年菜募集行動，讓獨居長輩的除夕餐桌有一份溫暖與年味。

後壁百歲邱阿嬤偕同多位高齡長輩參與此次公益行動，化身最資深的「書僮」，協助鋪紙、遞紙、備墨，與書法老師現場揮毫寫春聯並進行公益義賣，展現高齡長輩生命力與價值，也象徵「老有所用、老有所伴」；後壁103歲邱阿嬤說，她沒有讀過書，不會寫字，能由書法老師帶領，一起手寫春聯覺得很有趣。

廣告 廣告

華山基金會台南A區縣站長黃中衛表示，基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，於台澎金馬成立403個愛心天使站，服務近3萬位失依、失能、失智等三失長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。

黃中衛站長說，許多獨居長輩因行動不便或經濟困難，除夕夜只能簡單過節，今年基金會在大臺南地區預計募集2600份年菜予在地弱勢長輩，至今經費仍缺7成；此次春聯義賣所得將全數用於華山基金會「愛老人 愛團圓」公益計畫，協助準備春節愛心年菜，讓弱勢獨居長輩在除夕夜也能享用一桌有菜、有溫度的團圓餐，也號召社會大眾支持，以實際行動響應春節愛心年菜募集，讓善心成為長輩除夕夜最溫暖的陪伴。