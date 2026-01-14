華山基金會年菜募集暖心登場 邀103歲邱阿嬤揮毫寫春聯





協助獨居長輩在春節期間能享用一桌熱騰騰的年菜、安心團圓過好年，華山基金會台南A區於今日上午，在下營上帝廟前廣場舉辦「百歲人瑞揮毫義賣春聯 助孤老好過年」公益活動，號召社會大眾一起支持春節愛心年菜募集行動。下營區長李宗翰、下營上帝廟姜金利主委等貴賓到場支持，期盼讓獨居長輩的除夕餐桌有一份溫暖與年味。

後壁103歲邱阿嬤，偕同多位高齡長輩，親身參與公益行動，化身最資深的「書僮」，協助鋪紙、遞紙、備墨，與書法老師現場揮毫寫春聯並進行公益義賣，增添活動溫馨氣氛，也象徵「老有所用、老有所伴」，展現高齡長輩的生命力與價值。

本次春聯義賣所得將全數用於華山基金會「愛老人 愛團圓」公益計畫，協助準備春節愛心年菜，讓弱勢獨居長輩在除夕夜也能享用一桌有菜、有溫度的團圓餐。華山基金會台南A區縣站長黃中衛表示：「許多獨居長輩在除夕夜因行動不便或經濟困難，只能簡單度過年節，期盼透過社會大眾的支持，以實際行動響應春節愛心年菜募集，讓一份善心，成為長輩除夕夜最溫暖的陪伴。」

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，已在台澎金馬成立403個愛心天使站，服務近3萬位三失(失依、失能、失智)長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務；建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。大台南地區預計募集2600份年菜予在地弱勢長輩，至今經費仍缺7成，盼各界踴躍認助愛心年菜1,000元/份，常年服務經費1,250元/人/月、15,000元/人/年，助長輩平安過好年。愛心專線：(06)252-0940黃先生。

