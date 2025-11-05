華山基金會新營愛心天使站歡慶廿週年 邀孤老立冬補氣大啖美食

華山基金會新營愛心天使站歡慶成立廿週年，邀孤老立冬補氣大啖美食，新營區長陳宏田及立委、議員服務處代表也出席關心。（記者李嘉祥攝）

今年天災頻傳，從年初的嘉義大埔地震到近期的丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害，無情天災肆虐讓人們更珍惜團聚的每一刻。華山基金會新營愛心天使站自民國94年建站迄今服務屆滿20年，隨著立冬節氣將至，5日特於新營區又見傳奇餐廳舉辦「20週年感恩茶會」，邀請平常難得碰面的老寶貝們共聚一堂大啖美食，把握每一次見面、相聚的歡樂時光；新營區長陳宏田及立委、議員服務處代表也出席關心。

華山基金會新營愛心天使站長蘇佩君表示，新營站成立以來在地深耕失依、失能、失智等三失老人服務，迄今累計服務近340位孤老；「立冬一日，水冷三分」，立冬象徵秋去冬來、寒意漸深，也是開始添衣進補的時候；為讓孤苦長輩在初冬補充營養禦寒，主打無菜單養生料理、號稱新營區待客祕境的又見傳奇餐廳陳見南老闆一口答應提供二桌主廚私房料理，運用多種滋補食材讓長輩們在入冬前吃得健康又安心，新營社區大學林聖傑老師薩克斯風團隊也帶來多首經典老歌，陪伴阿公阿嬤們歡樂一日。

新營愛心天使站除期盼透過此次立冬餐宴活動讓長輩感受社會溫暖，也提醒大眾在歲末時節，別忘了身邊需要關懷幫助的弱勢老人：華山基金會現正進行「愛老人 愛團圓」公益活動，籌募弱勢長輩常年服務經費，敬各界支持「送愛到家－因為有您」計畫，以定期定額捐助幫助孤老得以安心在地老化。