華山基金會溫馨陪伴花蓮榮家長輩歡度冬至及聖誕佳節

歲末冬至將至、聖誕佳節氛圍漸濃，由華山基金會花蓮瑞穗站站長黃富祥帶領志工們攜手走入社區。

在冬至及聖誕佳節之前，於花蓮榮家舉辦「社區睦鄰聖誕活動」，邀請住民長輩一同動手搓湯圓，感受節慶歡樂氣氛（見圖）。活動現場同時有榮欣志工到場協助手工搓湯圓和包餛飩，花蓮榮家工作人員現場也準備烤香腸，伴隨長輩唱歌慶祝聖誕節，感受到滿滿溫情與關懷。

志工們耐心協助長輩搓湯圓，透過簡單安全的手部操作，不僅促進長輩手眼協調與精細動作，也達到健康復健的效果。長輩們在過程中彼此分享過往過冬至、慶祝聖誕的生活回憶，也有長輩表示，能在榮家與大家一起過節，彷彿回到家庭團聚的時光，心中格外溫暖。

華山基金會長期投入弱勢與高齡關懷服務，透過睦鄰活動將能量到榮家，讓長輩不因年齡或行動不便而與社會脫節。榮欣志工們則以實際行動展現志願服務精神，從旁協助長輩、關心安全細節，讓活動進行更加順利，也拉近了彼此之間的距離。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝華山基金會及榮欣志工的熱心參與與支持，透過跨單位合作，讓住民長輩在歲末時節感受節慶的喜悅與社會溫暖。未來將持續結合社區資源與志工力量，辦理多元化的生活促進活動，打造溫馨、友善且有尊嚴的長照環境，讓長輩在榮家安心健康的生活。