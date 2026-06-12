華山基金會礁溪站 邀請獨居長者包粽慶端午

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華山基金會礁溪愛心天使站在礁溪德陽社區發展協會舉辦「礁溪站十八週年感恩茶會」，隨後，邀長者與獨居長輩參與包粽懷舊活動。（華山基金會提供）

（另開新視窗）

記者林坤瑋／宜蘭報導

華山基金會礁溪愛心天使站十一日在礁溪德陽社區發展協會舉辦「礁溪站十八週年感恩茶會」，邀請社區長輩、獨居長者及各界愛心夥伴齊聚同歡。

礁溪站自民國九十七年成立至今，已深耕在地十八年，累計服務三百十二位３失（失能、失智、失依）長者，持續提供免費到宅關懷訪視、陪同就醫、年節關懷及物資協助等服務。此次活動特別結合端午節應景的懷舊包粽體驗，透過長輩熟悉的傳統文化活動凝聚社區情感，喚起珍貴回憶，也期盼號召更多民眾投入關懷弱勢長輩的行列，讓愛與陪伴持續在地方發芽。

十一日以充滿懷舊氛圍的端午歌曲揭開序幕，搭配長者伸展與健康拍打活動暖身，炒熱現場氣氛；另邀請礁溪分局員警到場進行防詐騙宣導，協助提升長輩識詐、防詐能力。隨後由社區長者與獨居長輩攜手參與「包粽懷舊活動」，在粽葉飄香中分享童年回憶與生活故事，提前感受端午佳節的溫馨團圓。透過包粽過程中的手部精細操作與記憶喚醒，不僅有助於促進長者身心活化，更展現鄰里互助與世代交流的美好力量。