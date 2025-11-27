華山基金會草屯站22週年暨千歲志工團成立大會長輩成為志工 以行動回饋社會、傳遞感恩

華山基金會草屯站長輩志工們在現場宣示成為華山的「千歲天使」。(華山基金會草屯站提供)

華山基金會草屯站於感恩節這天，舉辦「草屯站二十二週年暨千歲志工團成立大會」。隨著科技時代來臨，許多人習慣線上互動、減少外出，天使站愛心義賣屋近年來面臨志工人力不足的挑戰。令人感動的是，華山服務的長輩們決定挺身而出，在感恩節正式加入草屯站愛心義賣屋行列，成立「千歲團志工隊」，以實際行動回饋社會、表達對華山與社會各界關懷的感謝。

長輩志工們在現場宣示成為華山的「千歲天使」，將親手整理物品、協助愛心義賣，傳遞「我老我驕傲、助人最樂」的精神。活動當天同步舉辦「特賣音樂茶會」，氣氛熱鬧又溫馨。即日起至十二月三十一日，草屯站愛心義賣屋推出年終特賣活動，歡迎社會大眾踴躍前來選購公益品、支持長輩志工行動。凡來店打卡，還可獲得精美小禮物一份，數量有限，送完為止。華山基金會誠摯感謝所有關心長輩、支持志工服務的朋友，邀請大家在歲末年終之際，一起到愛心義賣屋走走逛逛，用行動傳遞愛與溫暖。

華山基金會自民國八十八年創立在全台逐步設立四0一個愛心天使站，為當地三失長輩（失能、失智、失依）提供免費服務，包括到宅訪視、陪醫拿藥、護甲、物資援助、三節關懷及促進社會參與等多方面服務。目前南投地區已設有十三個愛心天使站，各項公益行動需要來自各界的善心支持與協助。誠摯邀請您一同守護長輩，成為守護弱勢長輩愛心天使。