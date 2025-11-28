▲華山基金會草屯站22週年暨千歲志工團成立，長輩化身「千歲天使」傳遞感恩與力量。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】華山基金會草屯站於感恩節當天，溫馨舉辦「草屯站22週年暨千歲志工團成立大會」，在濃厚的節慶氣氛中迎來一項意義深遠的里程碑。今年受科技時代影響，社會大眾習慣線上互動、減少外出，導致天使站愛心義賣屋近年面臨志工人力不足的挑戰。然而令人動容的是，華山所服務的長輩們紛紛表示希望回饋社會，決定在這個感恩節正式加入志工行列，組成「千歲志工團」，以自身力量支持華山、傳遞感恩。

此次活動中，長輩們在現場正式宣示成為華山基金會的「千歲天使」，承諾將協助整理義賣物資、支持義賣活動，以實際行動體現「我老我驕傲、助人最樂」的精神。許多長輩表示，過去受到華山基金會與社會大眾的關懷與協助，現在能以志工身分回饋社會，是人生另一個充滿意義的新階段。儀式感十足的宣示場面，也感動了現場所有參與者。

活動同時舉辦「特賣音樂茶會」，現場音樂與笑聲交織，氣氛溫暖而熱鬧。為迎接歲末年終，即日起至 12 月 31 日，草屯站愛心義賣屋特別推出年終特賣活動，邀請民眾前來挑選公益商品、支持長輩志工團的付出。凡至門市打卡者，可獲得精美小禮乙份，數量有限、送完為止。華山基金會也向所有關心長輩並支持志工服務的民眾表達誠摯感謝，並呼籲大家在這個溫暖季節，不妨走進義賣屋逛逛，讓善意在社區中持續流動。

華山基金會自民國 88 年創立以來，已在全台設立 401 個愛心天使站，致力於服務三失長輩（失能、失智、失依），提供免費到宅訪視、陪醫拿藥、護甲、物資援助、節慶關懷及增進社會參與等多項服務。南投地區目前共有 13 個愛心天使站，長期以來深耕地方、陪伴弱勢長輩，一路走來更需要來自社會的力量共同支持。

華山基金會誠摯邀請社會大眾一同加入守護行列，成為長輩身邊最堅強的力量，一起讓更多長輩感受到「不孤單、有依靠」的溫暖。愛心專線：049-2355870 韓站長。