華山基金會鹽水天使站在地據點揭牌 從借居到扎根 落實三失長輩照顧

鹽水區長陳文琪等各界代表出席華山鹽水天使站新辦公室揭牌與感恩茶會，共同見證在地深耕照顧三失長者服務里程碑。（記者李嘉祥攝）

華山基金會鹽水天使站深耕鹽水地區14年，長期陪伴在地失依、失能、失智等三失長輩，透過到宅關懷提供幫助，成為鹽水當地孤老的安心依靠；為節省開支，鹽水天使站過去長年借居新營，服務推動與即時性受限，經多年努力，終於115年初正式落腳鹽水、完成在地設站，4日並於鹽水天使站舉辦14週年感恩茶會，邀請各界共同見證服務里程碑。

鹽水愛心天使站感恩茶會由樂活薩克斯風樂團演出揭開序幕，鹽水區長陳文琪與眾人一起為新辦公室揭牌，並揭曉臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會與華山合辦的「愛老人 愛團圓－公益月」募款成果，共募集到6萬2千元，除為嶄新的天使站添好運，也為鹽水弱勢長輩服務注入能量。

適逢農曆年前夕，主辦單位也邀請鹽水在地書法及篆刻家郭南飛老師現場揮毫，為參與民眾書寫春聯與祝福語；鹽水國小輔導主任帶領老師與附設幼兒園小朋友，和華山服務的長輩一起書寫馬年吉祥話，打造獨一無二的單字聯，展現世代共融溫馨畫面。

華山基金會鹽水天使站長李其蔚表示，基金會於大臺南地區服務約2800名三失長輩，農曆年邁入倒數，全台天使站自即日起展開發送孤老愛心年菜任務，然因物價飆漲、天災頻傳，人人荷包緊縮，年菜募集尚有3成缺口，歡迎各界共襄盛舉，讓弱勢長輩皆有平安溫暖年。