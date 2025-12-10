華山基金會「愛心助老」袋代相傳 台南學子陪孤老提前過聖誕





2025年即將結束，華山基金會正如火如荼進行「2026年常年服務暨第23屆愛老人愛團圓」公益計畫，募集新一年的三失(失能、失智、失依)老人免費到宅服務。12月10日於台南市東區大福里活動中心登場，華山基金會台南Ａ區邀請大台南地區長期以「愛心助老袋」支持老人服務的近20間學校代表、而勇幼兒園，與弱勢長輩共同製作聖誕園藝植栽。

勇幼兒園孩童活力表演揭開序幕，華山基金會台南A區長期在校園進行「敬孝愛老」宣導，許多學校多年來也以「助老愛心袋」匯聚大大小小的愛心，延續在地孤老的照顧及服務，當天近20校代表將「愛心袋」捐贈華山，象徵愛心助老「袋」代相傳。

廣告 廣告

高齡90的郭阿嬤與10多位長輩一起動手彩繪、裝飾聖誕花圈，各校代表與小朋友也在一旁協助製作。郭阿嬤自覺晚年受到許多溫暖關懷，十分感謝社會的愛心，特別表示要回贈自己的作品；最後所有長者將聖誕植栽獻給各校代表，表達感恩的心。

秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本鄉本土老人」理念，華山基金會已在台澎金馬成立逾400個愛心天使站，服務近3萬位三失長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，以「鄉親助鄉親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。大台南地區現服務近2600弱勢老人，「2026年常年服務暨愛老人愛團圓」服務經費尚有7成未被認助，邀您加入「送愛到家-認助計畫」，幫助一個站，守護100位孤老，每月1,250元、一年15,000元，認助一位長輩。多一點關懷，孤老就少一點無助感，晚年生活更多愛與希望。愛心專線：(06)252-0940黃先生。

更多新聞推薦

● 台要封網「小紅書」1年 中國國台辦批：蠻橫行徑「踐踏民主、妨害自由」