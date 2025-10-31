華山基金會111舞動拐杖節 快閃臺東巿公所

華山基金會臺東縣愛心天使站工作人員及志工，在臺東市公所前廣場舉辦「111舞動拐杖節」快閃活動。

華山基金會臺東縣愛心天使站今(31)日早上，在臺東市公所前廣場舉辦「111舞動拐杖節」快閃活動，由臺東縣天籟之音歌唱協會林小薇老師領舞，號召111位頭戴各色假髮的老中青義工一同跳拐杖舞，市長陳銘風也跟著大家手足舞蹈，齊聲呼喊「愛老人，你+1、我+1、再+1」，以熱情舞步傳遞關懷孤老的溫暖力量，現場氣氛非常歡樂有趣。



華山基金會電子發票捐贈碼「111」，以「愛老人1+1再+1」為號召，呼籲大眾將小小發票化作關懷行動，成為支持孤老的後盾，每張發票，都是守護長輩的力量。



高齡82歲熱愛跳舞的康奶奶，喪偶獨居數十年，自109年接受華山基金會服務，常主動參與各類歌唱、舞蹈活動。得知這次「111舞動拐杖節」消息後，除第一時間報名參加，還邀約左鄰右舍參加，並一起出發掃街募發票。康奶奶笑說，因為社會上有這麼多愛心人士，自己才能多次參加活動，老並不孤單。



陳銘風市長看到華山基金會熱情的志工們，為了募集發票而發起這麼有意義的活動，除了和志工們一起戴上假髮，跟著大家在廣場跳起拐杖舞之外，也希望更多人能一起加入「愛老人，你+1、我+1、再+1」的行列，讓愛持續延伸。



華山基金會26年來，服務三失(失能、失智、失依)老人，如同拐杖一樣，陪伴在三失長者身邊，11月1日前串聯全臺20個縣市，邀約民眾以傘替杖，與長輩一起舞動「拐杖傘」，成為有愛的城市，為長輩撐起最堅強的守護傘。



根據內政部統計，截至今年9月底，全國65歲以上人口數逾461萬人，華山雖努力擴充服務量能，現有約250位愛心天使站站長，卻仍需要有各鄉鎮縣市的鄰里義工支持，構築社區服務網，讓老者得到即時的幫助。



華山基金會的願景是在國內建立747個站，每站一位天使站長，照顧100位三失老人，需要有義工支持，明年期待邀請居家環境整理的企業團體、美髮、護甲與住家修繕的專才人士，成為弱勢老人身邊的到宅天使，「十十敬老」十位義工助一老，長伴孤老左右。義工報名請聯繫鄰近愛心天使站長，亦可電洽(089)561-096王小組，或線上報名。