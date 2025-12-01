華山基金雲林區募贈公務車 汰舊到宅車服務孤老長輩 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】華山基金會雲林區「愛在延續・幸福上路」公務車募集計畫，獲「沖繩彭大家族自助錦囊」、「高山峰粉絲團」支持，短短7天募得217萬元，購買2輛新車；並在今（1）日邀請副縣長謝淑亞、長輩與義工到場見證贈車儀式，將提升到宅服務長輩能量和安全。

華山基金會雲林區獲「沖繩彭大家族自助錦囊」、「高山峰粉絲團」募贈2輛新車汰舊接續服務長輩。（圖／記者簡勇鵬攝）

副縣長謝淑亞指出，長者的生活需求中，「行」尤為關鍵。雲林許多長輩居住在山邊、海邊或平原地區，若無自行開車能力，往往難以往返醫療院所或參與社區活動，到宅服務車象徵長輩的腳，也是社會溫暖前行的力量，將愛送得更深、更廣。

謝淑亞表示，感謝藝人高山峰及彭大社團版主彭國豪公益團體的號召，新光產險贊助，讓資源迅速到位，如及時雨般帶給偏鄉實質協助。她也期望這份「行的支持」能成為串起偏鄉與社會的溫暖連結，寫下屬於台灣的美好篇章。

贈車儀式在今（1）日邀請副縣長謝淑亞、長輩與義工到場見證，將提升到宅服務長輩能量和安全。（圖／記者簡勇鵬攝）

華山基金會雲林愛心天使站站長楊舒婷指出，雲林縣幅員遼闊，尤其偏鄉公共運輸系統並不發達，到宅服務車是基金會服務獨老重要交通工具；但由於目前基金會使用的15輛服務車齡都已偏高，常出現故障，行車風險高，希望各界能夠協助更換服務車，讓每一個長輩服務之路能夠更加安全。

華山基金的到宅服務車，象徵是長輩的腳，也是社會溫暖前行的力量，將愛送得更深、更廣。（圖／記者簡勇鵬攝）

楊舒婷表示，高山峰與華山結緣超過12年，這次很感謝他與「沖繩彭大家族自助錦囊」彭國豪相挺，短短7天就募集217萬元，捐贈二輛到宅服務車，更朝第三輛邁進，感謝大家熱心相挺；另外，為讓愛持續前行、服務不中斷，由延續公益量能的彭大家族和新光產險同步推動「讓愛發光照亮偏鄉」計畫，自2025年10月10日至2026年3月15日，凡透過專屬連結投保旅平險或不便險，新光產險捐出總保費10%，作為「第三台到宅服務車」募集資金，陪伴長者幸福前行。