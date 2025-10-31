華山大內站14週年感恩茶會 阿公阿嬤「藝起來」





華山基金會大內愛心天使站為感謝在地長期支持的善士、義工們，10月31日在石子瀨社區活動中心舉辦「建站14週年感恩茶會」。

台南市大內區區長陳俊達、市議員陳秋宏等來賓親臨現場，開場由華山所服務的胡阿公進行空靈鼓演奏，接著由沈家妤老師教導阿公阿嬤們創作肌理畫。當阿公阿嬤們將顏料塗在手上並印到自己的畫布上，再加上裝飾小物時，紛紛發出驚嘆聲，直呼：「好美喔！」

住在大內區、高齡81歲的胡阿公，曾經提到人生不如預期的失落感。站長訪視時，瞥見阿公住家放置著空靈鼓，於是請阿公演奏看看。阿公隨即在沒有看譜的情況下敲出音符與曲目，讓站長眼睛為之一亮，隨即邀請胡阿公擔任茶會開場表演嘉賓，希望讓阿公增加自信心。

廣告 廣告

阿公今日演奏《望春風》與《女人花》等曲目，真摯的演出與大方的態度在現場獲得滿堂掌聲；接著由大內站長張瑞芬分享歷年服務點滴，感謝善士與義工的支持，再由沈家妤老師教導阿公阿嬤們進行肌理畫創作，以批土與顏料做基底，在畫布上塗上顏色，接著將顏料塗滿手掌後印在畫布上，最後邀請阿公阿嬤們分享自己的創作歷程。

長輩的創意得以具體呈現，都獲得滿滿成就感。美芬美髮美容工作室的李曉芬老師亦提供義剪服務，現場氣氛溫馨和樂。因肺炎剛出院不久的90歲郭阿公略帶感傷地說：「今年的茶會一定要出席，明年不知道還能不能來。」站長鼓勵長輩們活在當下，珍惜彼此陪伴的時光。

華山基金會為照顧在地弱勢長輩，目前在台澎金馬成立約400個愛心天使站，服務近3萬名長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。期以「在地人服務在地人」精神，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。邀請您一起加入愛老人行列，讓溫暖持續。「送愛到家～因為有您」常年服務經費，認助一位長輩每月1,250、一年15,000。愛心專線：（06）251-1320張站長。

更多新聞推薦

● 「左流右新」第二階段 今起開放接種