居住大園區，高齡99歲的游爺爺早年從事郵差長達42年，每日穿梭大街小巷，不畏風吹日晒雨淋，堅守崗位將一封封信送至家家戶戶，活動當天特邀游爺爺蒞臨現場，與12位老寶貝們一同揮毫寫春聯，祈願新年龍馬精神、馬鳴福至保安康。大園站建站15週年，到宅服務車里程數也累積近15萬公里，就像天使站的翅膀，陪伴站長上山下海，將服務送至長輩家中，特別感謝舒堃禾股份有限公司、惟善有限公司及許靜子女士支持到宅服務車汰舊換新，讓愛不停歇永續輪轉，也期盼各界支持送愛到家，傳遞善與溫暖到社會各個角落。

華山基金會桃園地區目前服務超過1,000位三失(失依、失能、失智)長輩，正推動2026「愛老人 愛團圓」公益計畫，在農曆春節前為孤老送上年菜關懷禮1000元/份及每月送愛到家服務經費1250元/月，歡迎共同響應，讓愛永續。愛心專線：(03)386-1148，劃撥帳號：19852240 (戶名: 華山基金會 備註: 115春節大園站)。勸募核准字號：115愛老人衛部救字第1141364538號，勸募期間115年1月1日至115年12月31日【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】。

華山大園站獲贈到宅車 百歲人瑞揮毫加「馬」送幸福

