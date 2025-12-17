華山基金會邀請長輩走出家門歡慶冬至點象徵湯圓的大燈籠。（華山基金會提供）





南投縣不少偏遠山區常住著獨居老人，他們需要社會的關懷與溫暖，華山基金會從事服務獨老工作多年，包括關懷訪視、家務服務、改善環境、陪同就醫等等，讓許多獨居長輩倍感溫馨。

獨居在南投縣鹿谷鄉的100歲人瑞林阿嬤，因行動不便常在家獨自面對冷清的水泥牆，每每感到情緒低落；接受華山基金會服務的10多年，每逢年節備感寂寞時，便打電話給天使站站長，彷彿在老人家的心中，華山站長已是最親密的家人。

林阿嬤歡歡喜喜與大家同慶冬至迎新年。（華山基金會提供）

為讓獨居長者走出家門、感受社會關懷，華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照護本鄉本土老人」的理念，攜手台大實驗林於12月17日在溪頭福華渡假飯店辦理「華山孤老南投福華慶冬至 百歲人瑞點燈喜團圓」活動，讓熱鬧的團圓氣氛溫暖孤老心靈。

長輩們圍在一起搓湯圓聊家常心情暢快無比。（華山基金會提供）

活動由社區據點樂齡中心帶領鄉親以熱鬧的帶動唱表演開場，在場的長輩紛紛說：「這樣吵吵鬧鬧才像過節！」接著林阿嬤與溪頭福華渡假飯店兵副總經理一起點亮象徵圓滿的大湯圓燈籠，燈亮起林阿嬤便說﹕「呷嘎100歲，頭一次看到這麼大粒的湯圓！這粒不知道要呷多久！」逗趣的話令現場哄堂大笑。阿公、阿嬤搓湯圓時，互相分享交流，笑語不斷、非常熱鬧。

年節前夕許多長輩常會感到情緒低落，為讓孤老感受關懷與溫暖、樂觀面對生活，華山站長、義工們每年都會在年前將各界愛心帶給長輩。華山「2026愛老人愛團圓」愛心年菜募集行動已經開始，愛心年菜1000元/份亟需各界支持。為了傳遞關懷與溫暖讓孤老過好年，邀請大眾加入關懷愛老人的行列。愛老人專線：049-2244612賴先生。



