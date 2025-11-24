空靈鼓迴盪的音律環繞山中。（華山水里站提供）





華山南投水里天使站邀請孤老、義工、水里商工及在地鄉親齊聚一堂，至二坪山莊民宿參與「水里站十四周年感恩茶會」活動，南投縣議員陳淑惠、立委游顥水里駐區主任游玲玉、台灣福德正神老祖功德會吳月琴副會長、水里成城國小校長謝濰萁、國立水里商工林姵君組長、南投縣私立嘉賀居家長照機構江爵夷業務負責人、南投縣私立聖欣居家長照機構李光暉業務負責人、南投縣私立安欣居家長照機構曾渝庭個案管理師等貴賓與會一起分享愛。

華山水里站「華山守護老寶貝，讓愛義起不缺席」14周年感恩茶會活動圓滿完成。11月24日，華山水里天使站邀請孤老、義工、水里商工及在地鄉親齊聚一堂，至二坪山莊民宿參與「水里站十四周年感恩茶會」活動，民宿位於高處可瞭望美麗的水里，空靈鼓迴盪的音律環繞山中，會中安排感恩餅製作，結合手部運動、手腦協調，淨化心靈及抒發壓力，讓長輩們體驗不一樣的生活樂趣，由義工及長輩共學共樂，在將所製作的感恩餅親自送給服務的義工及守護的善士。

安排感恩餅製作，讓長輩們體驗不一樣的生活樂趣。（華山水里站提供）

活動現場也掛上大家的祝福語，這樣的活動幫助長輩感受到被重視與關愛，也藉由公開表揚感謝付出的義工及守護天使的照顧，支持華山基金會對高齡弱勢長輩的關懷服務，希望透過這次行動，激發更多善心力量，一起關懷社會弱勢族群。

合照留念。（華山水里站提供）

來自水里鄉73歲的徐奶奶，她是一位需要照顧從小因腦部受創心智障礙的小孩，照顧壓力常常讓她喘不過去，一路來華山陪伴她邁向第七年，不僅為她提供物資、醫事照護、協助家務，還在精神上給予支與陪伴，樂天的她認為不應該被命運打敗，這一年來也在自己空餘時間，帶著自己的女兒一起投入華山義工的工作，徐奶奶在活動中開心地表示：「我雖然被華山服務，但我認為我也可以幫助別人，只要站長需要我，我都願意帶著女兒一起幫助天使站的工作，把服務當作喘息，付出中獲得力量與安慰，而人生就是要好好把握快樂的時刻。」這句話充分展現了她對生活的熱愛與對當天活動的感動，也讓人感受到這場活動帶給長輩們的溫暖和幸福。

祝福華山水里天使站生日快樂。（華山水里站提供）

華山基金會南投地區設有13個愛心天使站，專為三失長輩提供免費服務，如關懷訪視、陪醫取藥、物資協助及年節關懷，致力提升長輩生活品質與社會參與感。歲近年末、天漸寒涼，華山基金會舉辦年菜募集、送愛到家、守護天使等份公益行動，需要各界善心人士的支持。邀請您加入關懷在地長者。愛老人專線:049-2244612賴先生。

