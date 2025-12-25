華山攜弱勢長者走進幼兒園 跨世代互動描繪聖誕幸福

華山基金會攜手宜蘭私立安康幼兒園，邀請長輩走進校園，透過幼兒的陪伴提前歡度聖誕佳節。（圖：華山基金會提供）

在多數人忙著準備交換禮物、開心倒數聖誕節的同時，台灣有許多六十五歲以上弱勢老人，連一頓熱食、一聲問候都成為奢望。華山基金會於十二月廿四日攜手宜蘭私立安康幼兒園，邀請長輩走進校園，透過幼兒的陪伴提前歡度佳節，讓社會看見：孤老需要的不是一天的熱鬧，而是長期的守護。聖誕夜前夕，長輩與孩子以著色、卡片交換等最質樸的方式傳遞心意，讓長輩在歲末年終感受陪伴的力量，也讓孩子學習分享與關懷的重要性，將「愛老、敬老」的種子悄悄播下，並邀請民眾一同支持宜蘭縣在地弱勢長輩的常年服務。

華山基金會本著關懷失能、失依、失智長輩的心，發起二○二六常年服務暨「愛老人 愛團圓」公益活動，誠摯邀請各界支持春節關懷禮一千/份或響應「因為有您 送愛到家」，認助宜蘭區九○八位長輩常年服務經費，一二五○／月、一萬五千／年，結合本鄉本土愛心 照顧本鄉本土老人。愛心專線：○三-九三八-四四七一呂小姐。劃撥帳號 : 五○○三八八七二 (戶名：華山基金會，備註一一五春節。線上捐款線上捐款 https://reurl.cc/zK5DgQ

安康幼兒園小朋友帶來活力十足的舞蹈表演，熱情迎接長輩。爺爺奶奶收下人生中第一張聖誕賀卡及交換禮物，在幼童的陪伴下共享聖誕餐點。透過此次跨世代交流，陪伴老寶貝走出家門、感受世代共融的溫暖。華山基金會表示，每一份關懷，都是防止孤老被社會遺忘的重要力量，隨著高齡化加速，照顧資源更亟需社會共同投入。老人照顧不是節日限定，而是每天都需要的行動，期盼社會各界一同加入守護老寶貝的行列，讓愛與陪伴在每個需要的角落都不缺席。