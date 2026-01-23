華山攜手企業圍爐慶團圓 陪孤老提前過好年

華山基金會每年為地區獨居長者舉辦年前圍爐熱熱鬧鬧相聚。（華山名間站提供）





農曆春節將近，氣溫驟降，獨居長者的孤單感受更顯強烈。華山基金會長期關懷弱勢孤老，為讓長輩在年節前感受團圓溫暖，特別攜手裕仁工業科技公司，於23日在南投縣名間鄉慶滿樓餐廳舉辦「華山孤老慶團圓」圍爐活動，邀請多位獨居長者提前圍爐，共享佳節溫情，長輩們有如和家人團圓般的快樂。

85歲的阿雲奶奶獨居多年，每年春節前奶奶不禁感嘆，活到一把年紀很多生活小事，無法親力親為了。近日奶奶還特別跟站長說：「要記得來幫我換春聯喔，我會在家等你們來。」，站長回說：「會啦，不會把奶奶忘掉 」，華山服務許多孤單的獨居長者，需要社會各界不吝關懷共同陪伴。

財神爺送喜糖逗樂爺奶們。（華山名間站提供）

圍爐在鑼鼓喧天的舞龍舞獅中揭開序幕，華山站長們化身財神爺穿梭席間發送喜糖，逗得爺奶們笑聲不斷。趣味抽獎時爺奶們紛紛低頭翻找中獎號碼，有人緊張期待、有人笑到彎腰，現場氣氛熱絡溫馨。圍爐桌上菜香四溢，獨居長輩宛如家人開心團圓。阿雲奶奶笑著說：「好久沒有這麼熱鬧了，要不是華山每年都辦圍爐宴，都感覺不到要過年了！」

華山基金會要讓長輩感受過年的歡樂氛圍。（華山名間站提供）

華山基金會表示，圍爐不只是吃一頓飯，更是讓獨居長輩感受到被關心、被記得的幸福時刻，期盼企業與社會大眾持續支持，讓愛與陪伴在社區持續發生。「2026愛老人愛團圓」愛心年菜募集行動目前正如火如荼行動中，歡迎社會各界認捐愛心年菜1000元/份，獨老們亟需各界的支持。為了傳遞關懷與溫暖讓孤老過好年，華山邀請各界人士加入關懷愛老人的行列。愛老人專線：049-2244612賴先生。

