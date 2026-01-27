華山新春祈福 攜手台化龍德廠募齊愛心年菜

▲台化龍德廠為華山孤老募愛心年菜留影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】在歲末寒冬、年節將近的此刻，許多獨居長輩仍獨自面對冷清的年關。華山基金會攜手台化龍德廠於1月27日(二)上午10時，在蘭陽大興振安宮舉辦新春祈福活動，透過企業號召、宗教祈願與社會善心的力量，為弱勢長輩募集愛心年菜。

▲台化公司人員會同華山基金會活動前在振安宮廟前上香祈福。

華山基金會深耕全台27年，每逢農曆年前從不間斷為孤老張羅一份團圓年菜；台化龍德廠亦連續16年相挺，由宜蘭管理處李銘錚處長率領廠區員工發起募款行動，在寒冬中點亮長輩的希望。然而今年景氣低迷、募款困難，華山特別結合台化走進廟宇祈福，盼在神明庇佑與全民善心匯聚下，為每一位孤單的老寶貝守住一個溫暖的年。

活動當天邀請大興村村長及蘭陽大興振安宮主委等貴賓，與21位華山服務長輩一同焚香祈福，祈願長輩身體健康、年菜募集順利，讓孤老在年前都能收到一份暖心年菜。隨後由冬山鄉瑪利亞幼兒園小朋友帶來充滿活力的舞蹈表演，用最純真的笑容融化長輩長久以來的孤單；台化廠區志工隊也與華山書法志工陪伴長輩揮毫寫春聯，寫下新年的美好願景。

▲華山書法志工書寫春聯送大家現場洋溢過年到氣氛。

李銘錚處長並呼籲社會大眾共同關懷弱勢長輩，踴躍捐助年菜，為尚缺三成的年菜助力，盼農曆年前順利募集完成全區912份愛心年菜，一同完成這場愛的接力，讓更多長輩在寒冬中感受到被關懷疼惜。(照片記者林明益翻攝)