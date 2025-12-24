華山永續公益市集1/17田尾怡心園登場 「一帳助一磚」守護彰化孤老

▲華山基金會將於115年1月17日在田尾怡心園舉辦「華山報喜 馬上開花」永續公益市集，今日暖身宣傳活動，並推廣「一帳助一磚」建站計畫，希望透過愛心攤位及園遊券募集更多資源。（圖／華山基金會提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接新年及春節到來，華山基金會將於115年1月17日在田尾怡心園舉辦「華山報喜 馬上開花」永續公益市集，號召民眾以實際行動守護彰化弱勢獨居長者。今（24）日在田尾遊客中心前廣場舉行前導記者會，暖身宣傳活動，並推廣「一帳助一磚」建站計畫，希望透過愛心攤位及園遊券募集更多資源。

記者會現場吸引多位地方仕紳與企業代表到場力挺，包括彰化縣議員劉淑芳服務處詹明仁主任、田尾鄉長許淑美、田尾鄉農會主任詹淑儀、北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明，以及台塑生醫健康悠活館館長陳俊男等，齊聲吹響「6000一帳（磚）」召集令。此次市集預計設置100個攤位，其中已有43個完成捐助，尚有57帳待認購。活動也推出愛心園遊券，每張面額100元，號召民眾、企業與社團共襄盛舉。

記者會以精彩表演揭開序幕，由承恩關懷據點與鴻韻音樂魔力表演協會帶來樂器與非洲鼓演出，現場還有一群高齡長者扮演聖誕樹造型服裝亮相，象徵活動生命力與歡樂氣氛。市集活動由華山基金會攜手員林人散策市集策劃，融合文創、在地美食與闖關遊戲，規劃超過100個特色攤位，並安排國小五、六年級學生彩繪春聯徵選、社區團體及街頭藝人表演、大師揮毫與財神爺發送好禮，打造熱鬧新春氛圍。

基金會強調，市集同時推動環保永續理念，提供循環袋與環保餐具，呼籲企業投入社區回饋行動，實際關懷孤老。現場亦展示多家在地企業與單位贊助品項，包括荷蘭花園、明奇食品、隆盛園藝資材行、台塑生醫、艾草之家、龍口食品等，豐富市集獎項內容，吸引更多民眾參與。

華山基金會呼籲民眾於1月17日共襄盛舉，購買園遊券或認購愛心攤位，一同支持彰化孤老，讓社會愛心傳遞落實到每一位需要幫助的長輩身上。

華山基金會成立於1999年，秉持「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」的理念，於台澎金馬設立近400個愛心天使站，長期投入約3萬名三失（失能、失智、失依）孤老的到宅服務。誠摯邀請社會各界支持，認助建站福氣磚服務經費每磚（帳）6,000元，或購買愛心園遊券每張100元，一同為長輩打造更有尊嚴的晚年生活。愛老人專線：(04)836-6755 黃小姐，劃撥帳號：19960885 戶名：華山基金會(備註：115春節)。