華山礁溪天使站18週年感恩茶會 阿公阿嬤作伙包粽慶端午

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

華山基金會礁溪愛心天使站在礁溪鄉德陽社區發展協會舉辦「礁溪站十八週年感恩茶會」，此次活動特別結合端午節應景的懷舊包粽體驗，義工手把手與長者包粽，提前感受端午佳節的溫馨團聚。（圖：華山基金會提供）

▲華山基金會礁溪愛心天使站在礁溪鄉德陽社區發展協會舉辦「礁溪站十八週年感恩茶會」，此次活動特別結合端午節應景的懷舊包粽體驗，義工手把手與長者包粽，提前感受端午佳節的溫馨團聚。（圖：華山基金會提供）

為感謝地方企業、善士及義工長期支持，華山基金會礁溪愛心天使站特於六月十一日在礁溪鄉德陽社區發展協會舉辦「礁溪站十八週年感恩茶會」，邀請社區長輩、獨居長者及各界愛心夥伴齊聚同歡。此次活動特別結合端午節應景的懷舊包粽體驗，透過長輩熟悉的傳統文化活動凝聚社區情感，喚起珍貴回憶，也期盼號召更多民眾投入關懷弱勢長輩的行列，讓愛與陪伴持續在地方發芽。

廣告 廣告

礁溪站自民國九十七年成立至今，已深耕在地十八年，累計服務三一二位三失，失能、失智、失長者，持續提供免費到宅關懷訪視、陪同就醫、年節關懷及物資協助等服務。

「礁溪站十八週年感恩茶會」以充滿懷舊氛圍的端午歌曲揭開序幕，搭配長者伸展與健康拍打活動暖身，炒熱現場氣氛；另邀請礁溪分局員警到場進行防詐騙宣導，協助提升長輩識詐、防詐能力。隨後由社區長者與獨居長輩攜手參與「包粽懷舊活動」，在粽葉飄香中分享童年回憶與生活故事，提前感受端午佳節的溫馨團聚。透過包粽過程中的手部精細操作與記憶喚醒，不僅有助於促進長者身心活化，更展現鄰里互助與世代交流的美好力量。

自二O二五年起，星展銀行（DBS）及星展基金會（DBS Foundation）攜手華山基金會推動「長者心理健康支持計畫」，持續鼓勵長輩走出孤單、融入社會。值此端午佳節與礁溪站服務十八週年之際，華山基金會誠摯邀請社會大眾共同加入愛老人行列，攜手守護弱勢長輩，讓關懷與陪伴綿延不息。

華山基金會目前在台澎金馬成立約四O三個愛心天使站，服務近三萬名長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失，失依、失能、失智老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。期許以「在地人服務在地人」精神，一同位長輩打造第二個家。邀請您一起加入愛老人行列，有錢出錢有力出力，支持認助計劃及參與愛老人義工行列。期盼社會各界響應支持「送愛到家」常年服務經費，認助一位長輩每月一二五0元、一年一萬五千元投入守護孤老行列。愛心專線：(0三)九八七-五五四五鄭小姐，劃撥帳五00三八八七二(戶名：華山基金會)線上捐款：https://reurl.cc/kpArjx 華山基金會按月將專案款項匯入勸募指定帳戶，勸募期間：115/1/1至115/12/31