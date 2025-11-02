華山羅東站感恩茶會 手印築愛

華山羅東站十八周年感恩茶會，眾人手印築愛「手」護老寶貝，洋溢溫馨。（圖：華山基金會提供）

▲華山羅東站十八周年感恩茶會，眾人手印築愛「手」護老寶貝，洋溢溫馨。（圖：華山基金會提供）

華山基金會羅東愛心天使站自民國九十六年建站，在地服務屆滿十八週年，長期關懷羅東地區的三失長輩，至今已陪伴超過320位長者，累積提供逾三萬八千人次的免費到宅服務，成為社區長輩最溫暖的依靠。日昨在羅東鎮羅莊社區發展協會舉辦「十八周年感恩茶會」。活動邀請華山服務的長輩與熱心的義工夥伴齊聚一堂，以「長青之樹」為主題，用雙手蓋下彩色手印，象徵世代間的守護與感恩，共同祝福華山羅東站長青常在，愛心不息。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失，失能、失智、失依老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務。羅東天使站目前服務八十四位弱勢長輩，僅有十二位被認助，尚有七十二位長輩待認助，希冀匯聚各界愛心，「幫助一個站，守護100位孤老」支持常年認助計畫，每月1250元，15000/年/位，或認養天使站福氣磚：6千元/磚，讓華山成為弱勢爺奶的第二個家。愛心專線：03-953-1014會 備註:羅東站，線上捐款網址：https://reurl.cc/ek131L請指定羅東站。華山基金會按月將專案款項匯入勸募指定帳戶。勸募期間：114/1/1至114/12/31 。

活動中特別邀請羅東分局警員林雅淳蒞臨，向長輩宣導防詐騙觀念，並透過有獎徵答寓教於樂，增強長輩的防護意識。隨後由義工帶領老寶貝一同律動、伸展，活動筋骨。

值此重陽佳節前夕，眾人共同完成象徵守護與祝福的「長青之樹」，並將滿載心意的祈願紙貼上樹枝，祝福每一位長輩健康平安，也為華山羅東站獻上生日快樂的祝賀。十八年的在地深耕，見證著愛的延續，未來華山羅東站也將持續守護每一位老寶貝。