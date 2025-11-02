華山羅東站感恩茶會 手印築愛
▲華山羅東站十八周年感恩茶會，眾人手印築愛「手」護老寶貝，洋溢溫馨。（圖：華山基金會提供）
華山基金會羅東愛心天使站自民國九十六年建站，在地服務屆滿十八週年，長期關懷羅東地區的三失長輩，至今已陪伴超過320位長者，累積提供逾三萬八千人次的免費到宅服務，成為社區長輩最溫暖的依靠。日昨在羅東鎮羅莊社區發展協會舉辦「十八周年感恩茶會」。活動邀請華山服務的長輩與熱心的義工夥伴齊聚一堂，以「長青之樹」為主題，用雙手蓋下彩色手印，象徵世代間的守護與感恩，共同祝福華山羅東站長青常在，愛心不息。
華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失，失能、失智、失依老人到宅訪視、物資協助、年節關懷等服務。羅東天使站目前服務八十四位弱勢長輩，僅有十二位被認助，尚有七十二位長輩待認助，希冀匯聚各界愛心，「幫助一個站，守護100位孤老」支持常年認助計畫，每月1250元，15000/年/位，或認養天使站福氣磚：6千元/磚，讓華山成為弱勢爺奶的第二個家。愛心專線：03-953-1014會 備註:羅東站，線上捐款網址：https://reurl.cc/ek131L請指定羅東站。華山基金會按月將專案款項匯入勸募指定帳戶。勸募期間：114/1/1至114/12/31 。
活動中特別邀請羅東分局警員林雅淳蒞臨，向長輩宣導防詐騙觀念，並透過有獎徵答寓教於樂，增強長輩的防護意識。隨後由義工帶領老寶貝一同律動、伸展，活動筋骨。
值此重陽佳節前夕，眾人共同完成象徵守護與祝福的「長青之樹」，並將滿載心意的祈願紙貼上樹枝，祝福每一位長輩健康平安，也為華山羅東站獻上生日快樂的祝賀。十八年的在地深耕，見證著愛的延續，未來華山羅東站也將持續守護每一位老寶貝。
其他人也在看
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 7 小時前
桃園開辦假日輕急症中心上路 患者讚不用跑大醫院
假日生病不用跑醫院掛急診！衛福部為緩解急診壅塞，今（2日）起在六都啟動「假日輕急症中心UCC試辦計畫」，一共設置13處據點，以落實分級醫療，此計畫上路首日，桃園市中壢區中美醫院截至傍晚湧入5名患者。有手指不慎被壓傷、腳部、臉部蜂窩性組織炎和感冒、發燒不舒服的患者，有患者表示，以往假日有病痛通常會忍到自由時報 ・ 2 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 6 小時前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 5 小時前
不滿母親聊天太吵 56歲兒失控持鐮刀狠砍58刀｜#鏡新聞
彰化鹿港30日晚間發生逆倫慘案悲劇56歲謝姓男子，不滿86歲母親跟朋友在家中聊天太大聲，持農用鐮刀咆哮趕人，接著竟朝母親揮砍了58刀，導致母親失血過多當場死亡，警方火速到場，依現行犯逮捕男子，後續裁定收押。當地里長表示男子是家中小兒子，早有多次家暴問題，情緒常失控，如今演變無法挽回的悲劇。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
不只普發1萬！勞保局「15筆錢」11月底全數入帳 最高可領近10萬
普發現金1萬即將上路，最快11月12日入帳。此外，根據勞保局行事曆指出，在11月份陸續發放國民年金保險生育給付等15筆津貼，其中國民年金保險喪葬給付符合資格者，最高可領近10萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝侑芯疑心臟麻痺飯店浴缸猝死 黃明志現場CPR搶救無效
【緯來新聞網】被譽為「護理師女神」的網紅謝侑芯在馬國不幸身亡，引發外界關注。根據《中國報》報導，謝侑緯來新聞網 ・ 6 小時前
屏東六堆秋收祭 "千人打粢粑"趣味十足
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導2025六堆秋收祭1日在屏東六堆客家文化園區開幕，邀請民眾參與「千人共下打粢粑」。大朋友小朋友拿著木棍，將梔子花染色蒸熟的金黃圓糯米，奮力搗成一團的粢耙，樂味十足，體驗客家米食文化。大朋友小朋友拿著木棍，將梔子花染色蒸熟的金黃圓糯米，奮力搗成一團的粢耙。（圖／民視新聞）表演者揮舞著大旗，配合震憾的鼓聲，為2025六堆秋收祭揭開序幕。大獅兄家族人偶教導大家講客語，活潑又生動。主持人：「要來教這句『六堆很漂亮』，六堆，對然後很漂亮可以說，『蓋靚』、『蓋靚』，『六堆蓋靚』。」為期1個月的六堆秋收祭1日在屏東六堆客家文化園區開幕，開幕式的重頭戲「千人共下打粢粑」登場。不管大人小孩，人手拿著一隻木棍，在碗裏不斷的搗，敲打的東西正是園區內生產的圓糯米，用天然的梔子花染成黃色，蒸熟後加入糖粉，就這麼搗了半個多小時，終於可以吃了。參與民眾：「好吃，吃到糖粉的味道。」參與民眾：「搗了大概半小時超過。」金黃圓糯米在敲打之下，產生黏性，逐漸變成一團的粢耙。（圖／民視新聞）客委會副主委邱星崴：「粢粑是我們客家人非常具有，悠久歷史的米食文化，六堆可以說是我們台灣，最早開發的客家庄，在歷史過程中，其實也就是一個一個的伙房，跟我們的一堆一堆總共六堆，相互連結的過程，就像是我們在舂粢粑一樣，要把一粒一粒粒粒分明的米，經過我們的努力，把它變成一整團的粢粑。」閩南人的麻糬，在客家叫做粢耙，「千人共下打粢粑」活動，讓民眾體驗客庄米食文化。接下來的一個月，客發中心還將推出主題派對、客家美食體驗、秋收祭路跑、千人食福宴等活動，帶領民眾深度探索六堆客庄的人文風情。原文出處：屏東六堆秋收祭 ＂千人打粢粑＂趣味十足 更多民視新聞報導清心福全諧音梗玩上癮！「吉霸芬、蜜吉恐懼」笑翻全台高雄海軍"四海一家"餐廳經營至年底 饕客直呼好不捨日餐廳「大戶屋」驚傳米奇出沒！店員無人理會 網友笑稱：料理鼠王？民視影音 ・ 6 小時前
黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。民視 ・ 3 小時前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 1 天前
醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患
第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...聯合新聞網 ・ 15 小時前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 1 天前
「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫
即時中心／綜合報導「粉紅超跑」暌違多年再度駕臨新北！苗栗拱天宮白沙屯媽祖祈安賜福贊境活動在昨（1）日下午正式「入轄」板橋地區，不過晚間一名陳姓女香客不明原因突暈眩，板橋警分局獲報後，立即指派遶境勤務人員趕往現場並協助疏導人群，協調救護車抵達進行現場處理，以確保女香客安全。板橋警分局在昨日下午6時36分接獲報案，館前西路144號的白沙屯香客突然出現暈眩情況，立即指派遶境勤務人員迅速趕往現場並協助疏導人群。經現場確認為48歲的陳姓女士，因不明原因出現暈眩，但意識清楚。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。警方第一時間協調119救護車抵達，同時進行現場處理以確保陳女士的安全。（圖／民視新聞翻攝）板橋分局強調，警方將全力維護活動秩序與道路安全，也感謝來自各地的信徒朋友的體諒與配合，共同營造安全、順暢的宗教慶典氛圍。原文出處：快新聞／「粉紅超跑」白沙屯媽祖繞境隨香信女突暈眩 板橋警速疏導人群協助送醫 更多民視新聞報導高市早苗與林信義合照讓中國氣噗噗 汪浩曝原因：怕見到台灣與世界互動公費流感+新冠疫苗開打！二階擴大年齡層 接種地點、對象一次看親身體驗綠能的便利！開辦低碳市集 黃偉哲：台南是台灣的光電城民視影音 ・ 10 小時前
巧合？復興空難罹難者遲未尋獲 拜土地公後有如神助
是巧合還是奇蹟？消防隊員執行搜救任務陷入瓶頸時，資深人員常找當地土地公「幫忙」。2015年復興航空班機自台北市松山機場起飛隨即在基隆河墜毀，當時動員台北市、新北市消防隊員前往搜救，成功救回15名生還者。但搜索8天都未找到最後一名罹難者，現場指揮官、時任新北市消防局第六大隊副大隊長蔡志鴻決定帶隊前往當自由時報 ・ 13 小時前
不倒騎士向前行 84歲抗癌鬥士挑戰10天環台
（中央社記者陳婕翎台北2日電）鳴槍聲響，10天單車環台之旅啟程，今天在台北馬偕醫院前奮力踩下踏板的50人，是一群「不倒騎士」，從40到84歲涵蓋老中青三代抗癌英雄與家屬，不畏陰雨綿綿，用行動傳遞希望。中央社 ・ 5 小時前
感情糾紛! 女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫
社會中心／綜合報導新北市永和上個月14日，驚傳一起金項鍊搶案，警方深入追查，意外發現竟是感情糾紛引起！被害人日前和另一半分手，大吵之下還揚言要給另一半的妹妹好看。妹妹向朋友訴苦，找來了劉姓嫌犯幫忙，原本只是埋伏噴辣椒水、打一頓教訓，但劉姓男子卻臨時起意，搶走價值二十萬金項鍊，成了強盜案。發生在上個月，范姓女子站在永和福和路，自家附近的路口滑手機，突然後方出現一名男子，朝她噴灑辣椒水，甚至還出手痛毆頭部，讓她無力反抗，癱軟倒地。之後男子甚至還一把抓走，她脖子上的金項鍊逃逸。追查監視器，發現嫌犯多次變裝，一下戴著灰色棒球帽，沒多久現身又帶著白色棒球帽，頻繁進出捷運製造斷點，金項鍊則被變賣得手近二十萬。原以為是單純搶案，但警方深入追查，背後竟是感情糾紛而起。永和分局偵查隊長李翊凡表示「揮拳攻擊並搶奪黃金墜鍊案，歷經半個月縝密追查，發現非單純強盜案，疑與感情糾紛有關。」警方vs.劉姓嫌犯「警察警察，不要動趴下。」嫌犯埋伏被害人住處附近 全因感情糾紛被教唆報復教訓被害人（圖／民視新聞）員警破門，來到劉姓嫌犯住處逮人，而嫌犯會動手打人，全因是被教唆出氣。根據了解，被害人范姓女子，最近剛和另一半分手，雙方鬧得並不愉快，范姓女子最後撂話表示，要找人給對方妹妹好看。妹妹跑去跟江姓男子訴苦，江男再找上劉姓嫌犯和另一名張姓男子，幫忙報復出氣，明明只是策畫教訓對方，沒料到劉姓嫌犯竟臨時起意行搶。永和分局偵查隊長李翊凡表示「在專案小組鍥而不捨，調閱監視影像及分析作案軌跡後，迅速逮捕行兇嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，於10月30日將涉案五名嫌犯，全數查緝到案。」劉嫌臨時起意行搶 劉嫌（左）和張嫌（右）涉犯強盜遭收押（圖／民視新聞）劉姓嫌犯脫序演出，搶來的錢，全都拿來自己花用，因為涉及強盜，連同策劃犯案的張姓嫌犯，一併收押禁見，幕後主使者江姓男子，以及兩名當事姊妹，也通通被帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：感情糾紛！女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫 更多民視新聞報導詐團黑吃黑? 車手面交500萬 遭同夥「自導自演」搶走臉上無光!警方設局逮車手 被害人300萬遭搶4嫌1仍在逃掉漆! 警拿"300萬現金"誘捕車手遭劫 3匪落網1在逃民視影音 ・ 1 天前
消費糾紛? 外籍男大鬧西門町理髮店 女店員驅離爆爭執
社會中心／綜合報導台北市西門町一家理髮店，週六下午傳出一名法國男子，疑似在店裡鬧事，女店員一度拿出棍子阻擋，雙方僵持不下，原來上週這名男子，就因為染髮，發生消費糾紛，還一度還騷擾客人，這回男子疑似想找店員理論，又企圖在店裡點菸，被趕出店外。「店員vs.鬧事外國男子。」穿著黑衣的外國男子，企圖要進到店內，兩名女店員，不斷拿出棍子阻擋，對方緊抓不放，其中一名女店員，硬是被一把拉到店外。「店員。」牢牢抓著棍子，外國男子始終不願離開，事發在周六下午約三點多，西門町一家理髮店，傳出外國男子鬧事，不論店家怎麼趕都趕不走。當事美髮店老闆娘表示「他就非常地激動，他就拿了他手上的菸，直接要戳我們的客人，我覺得很恐怖，所以我們那時候才拿了一個，類似窗簾棒防衛棍這樣，因為我需要跟他保持距離。」美髮店店員（10.26）「欸ohmygod。」男子上周因消費糾紛在店內遊走騷擾店家報警 如今二度上門找報警店員理論（圖／民視新聞）原來早在上周日，這名來自法國的男子，前往店裡染髮，2700元的費用，一度刷不過，男子開始不停在店裡遊走，騷擾他人，店家報警處理，事隔一周，男子重回店裡，打算找報警的店員理論。當事美髮店老闆娘表示「（上週日）他要結帳的時候，刷卡刷不過餘額不足，所以他就開始在店裡遊蕩，找店裡的妹妹要聊天，靠非常非常地近，第二次他是直接要進來店內，在找那個報警的男性店員，當然我就告訴他我們不方便，他又要進來抽菸。」法國男抓住店員驅趕棍子 事後挨告傷害及恐嚇罪（圖／民視新聞）鬧事法國男子42歲，自稱法國樂團團員，來台推廣樂團，九月入境台灣，簽證預計十二月到期，眼尖網友發現，男子過去曾在飯店以及酒吧鬧事，甚至還在候機室和飛機上，騷擾乘客，就連洗牙，也會鬼吼鬼叫，問題一籮筐。當事美髮店老闆娘表示「做口供的時候，他還就是很挑釁一直這樣子，我就覺得很恐怖。」西門町派出所所長陳韋勲表示「立即將該名男子帶回派出所，全案訊後依傷害及恐嚇罪嫌偵辦。」面對男子，接連上門騷擾，法律卻無法給予約束，店家也很無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：西門町理髮店遇老外「鬧場」 女店員持棍棒驅離 雙方爆衝突 更多民視新聞報導理髮店遇外籍男子鬧事.企圖點菸 遭女店員驅離爆爭執人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光民視影音 ・ 3 小時前