華山長輩遊霧峰林家迎馬年，企業號召募年菜助老。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

農曆春節腳步漸近，為讓弱勢獨居長輩感受社會溫暖，台電台中區營業處攜手華山基金會，二十三日帶領一百位長輩走進古色古香的台中霧峰林家花園，提前體驗濃厚的節慶氛圍。

台電台中區處顏錦義處長、台中供電區營運處邱文宏副處長及南投區處林玉芳副處長帶領台電逾二十位志工，攜手華山基金會，帶領一百位長輩來到台中霧峰林家花園，欣賞幼兒園小朋友帶來的太鼓表演、春節趣味手作、與財神爺同樂、欣賞薩克斯風表演、聆聽防詐騙宣導和有趣的猜燈謎活動，活動精彩豐富，讓長輩歡度一個充滿愛與支持的難忘時光。

台電顏錦義處長表示，長期以來台電不只點亮家戶的燈火，更希望透過義工服務點亮社會角落，此次特別結合台電三單位的人力資源，共同為地方貢獻心力；為迎接馬年的到來，台電義工與長輩們齊心發揮創意手作「拓印春聯」；隨後喜慶音樂響起，財神爺驚喜現身，發放象徵「馬上有錢」的壓歲錢紅包給長輩們，預祝大家新的一年財源廣進、平安順遂。活動中場由霧峰獨居罹癌的王爺爺帶來精彩小提琴演奏，在古色古香的林家花園裡聆聽美妙的音樂，散發出無比的生命力與感動。

國際扶輪3461地區台中扶青社、台中市北屯獅子會、美樂佳聯賣團隊及台電得知今年認捐愛心年菜短缺五成，紛紛蒞臨現場進行善舉，呼籲社會各界一起響應，讓長輩在寒冬中能享用到健康與溫暖的年夜飯。