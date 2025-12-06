華山飆車噪音擾民！住戶靠安眠藥入睡 遊客抱怨寧靜破功。(圖／TVBS)

雲林古坑華山地區以山區茶園環境吸引大量遊客，卻也因飆車噪音困擾當地居民與遊客。許多住戶長期受到汽機車噪音影響，甚至需依靠安眠藥入睡，遊客也抱怨無法享受預期的寧靜環境。針對此問題，雲林縣政府已展開聯合稽查行動，針對改裝排氣管及噪音超標車輛進行重點掃蕩，目前累計罰款已達65萬7000元，然而居民表示仍需更有效的解決方案。

古坑華山地區以山區茶園環境吸引大量遊客，卻也因飆車噪音困擾當地居民與遊客。(圖／TVBS)

當地監視器拍下三更半夜車輛製造噪音的畫面，讓住戶無法入睡。一位住戶抱怨改裝車的排氣管聲音極為吵雜，並指出這些人只是來飆車，並非真正欣賞當地風景的遊客。民宿業者也表示，不敢詢問客人睡眠品質，因為客人通常一早就會主動反映晚上噪音擾人。

民宿業者也表示，不敢詢問客人睡眠品質，因為客人通常一早就會主動反映晚上噪音擾人。(圖／店家提供)

住戶進一步描述，飆車族不斷練習特技動作，如翹前輪和原地打轉，尤其在周末出沒頻率最高。一位老先生懇求能讓他好好睡覺，另一位住戶則表示歡迎遊客來華山，但希望他們能降低油門聲音，不要打擾老人家休息。

針對此情況，雲林縣政府組織聯合稽查小組，在飆車噪音頻傳路段進行重點掃蕩。稽查內容包括檢查排氣管是否違規改裝及噪音是否超標，並進行就地檢驗。根據規定，改裝排氣管可處罰900至1800元，噪音超標則可罰1800至3600元，兩者合併最高可罰5400元。

雲林縣政府組織聯合稽查小組，在飆車噪音頻傳路段進行重點掃蕩。(圖／TVBS)

雲林縣環保局空噪科長鄧雅謓表示，目前已針對改裝排氣管未辦理變更登記共開罰167輛，違反噪音管制法的告發車輛則有277輛，累計裁罰金額達65萬7000元。今年雲林縣環保局針對汽機車改裝排氣管和噪音問題已開罰告發400多件，華山地區的交通違規開罰也累計近900件。

華山地區的交通違規開罰也累計近900件。(圖／TVBS)

儘管執法行動持續進行，居民反映警察在場時飆車族會暫時閃避，恢復短暫安寧，但警察離開後問題立即復發，因此居民呼籲需要制定更有效的防治方法，以徹底解決噪音困擾。

