華州長者確診禽流感 9個月來感染首例

華盛頓州衛生廳13日表示，該州一名身體健康本來就有狀況的老年人，禽流感檢測呈陽性反應；患者感染H5N5型禽流感株，這種病毒株先前只在動物身上發現，從未在人類身上發現。這是美國九個月來第一宗人類確診禽流感病例；但官員表示，民眾感染風險仍低。

華盛頓州衛生廳稱，患者出現高燒、意識混亂和呼吸困難等症狀，11月初入院治療。此病例也是華州今年首宗人類感染禽流感病例。

相關單位正在進行調查，以確定患者感染途徑。患者住家後院飼養家禽，這些家禽可能接觸過野生鳥類。衛生官員表示，家禽或野生鳥類是最可能的感染源。官員正聯繫所有可能與患者有過密切接觸的人士。

廣告 廣告

華州衛生廳流行病學家林德奎斯特(Scott Lindquist)表示，「民眾一定要了解的是：一般大眾感染的風險非常低，我們也從未發現過人傳人的情況。我們當然不想成為第一個；會謹慎行事，確保萬無一失。」

聯邦疾防治中心（CDC）和其他公共衛生官員均表示，目前沒有證據顯示禽流感會在人與人之間傳播，公眾感染風險較低。

禽流感在鳥類之間已存在數十年；近年開始，有愈來愈多哺乳動物感染。農業部去年3月初宣布的一種禽流感病毒株，在美國各地導致數百萬隻禽類患病後，今年在幾種哺乳動物身上發現。聯邦和州公共衛生官員後來表示，他們正在調查堪薩斯州、新墨西哥州和德州的一種主要感染老乳牛的疾病。不久，美國出現首例人類感染禽流感病例報告，患者為德州乳牛場工人。

CDC表示，在那之後，美國至少已確診70例人類感染病例；華盛頓州最新宣布的病例未計算在內。

大多數人類感染病例都接觸過受感染牛隻、家禽養殖場或其他撲殺場所。大多數人病狀輕微，例如眼睛發紅和發燒；也有少數病例出現更嚴重症狀。今年1月，美國出現首例人類確診禽流感死亡病例，死者為年長患者，身體原本就有疾病。

更多世界日報報導

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

國稅局：明年401(k)供款上限為2.45萬 增1000元

新州華人夫婦遭鈍器打死 警方在現場開槍擊中持刀男子