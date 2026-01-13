華府人士曝美要求「別阻礙台灣國防強化」？黃國昌：捏造對話試圖帶風向

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，有媒體報導，一位負責台美事務的華府資深人士稱，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，「強化台灣國防實力已是刻不容緩的要務」，希望民眾黨能夠屏除黨派歧見。對此，黃國昌今（13日）表示，「令人非常遺憾的是，我人都還沒有回到台北，就有一些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據華府不知名消息人士來源，捏造一些根本沒有發生過的對話試圖帶風向！」

有媒體報導指出，針對黃國昌訪美，一位負責台美事務的華府資深人士透露，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。

對此，黃國昌表示，他現在在芝加哥的機場準備結束華府拜會之行回到台灣，在過去這10幾個小時中，密集拜會了聯邦政府的重要部會，針對國人所關心的高關稅與軍購問題，廣泛真誠的交換了意見，也表達了許多台灣人民大家共同關心的議題及憂慮。這次收穫詳細的細節，等到返台後將舉行記者會跟社會大眾清楚報告。

「不過，令人非常遺憾的是，我人都還沒有回到台北，就有一些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據華府不知名消息人士來源，捏造一些根本沒有發生過的對話試圖帶風向！」黃國昌說，民眾黨向來將國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交迫的時候，當執政黨選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起這個國家，「我們會繼續秉持這樣的信念跟價值跟大家一起努力」。

