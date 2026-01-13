華府人士籲勿因政黨歧見影響國防？ 黃國昌嗆：綠御用記者捏造、帶風向

民眾黨主席黃國昌快閃訪美，於AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。 圖：民眾黨 / 提供

民眾黨主席黃國昌周日（11日）率團閃電訪美，預計明天上午返台，對於有媒體引述負責台美事務的華府資深人士指出，美方安排黃此行，希望黃與其領導的民眾黨能屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外。對此，黃國昌透過影片回嗆，他人都還沒回台，就有民進黨御用記者寫手引據華府不知名消息人士來源，捏造一些根本沒發生過的對話，試圖帶風向，強調民眾黨向來把國家利益放政黨利益之上。

民眾黨稍早發布黃國昌於機場搭機前，先簡短向國人報告此趟訪美行，他說，自己人在芝加哥機場，準備結束華府拜會之行返台，在過去這十幾個小時當中，密集拜會聯邦政府重要部會，針對國人關心的高關稅及軍購議題，廣泛真誠地交換意見，也表達許多台灣人民大家共同關心的議題及憂慮。

黃國昌指出，這次收穫、詳細細節等到返台後，會舉辦記者會跟社會大眾清楚的報告。不過，令人非常遺憾的是，他人都還沒回到台北，結果就有些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據所謂華府不知名消息人士的來源，在捏造一些根本沒發生過的對話、試圖帶風向。

黃國昌強調，要說的是，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，當台灣內外交相迫的時候，當執政黨選擇擺爛時，在野黨有責任撐起這個國傢，「我們會繼續秉持這樣信念跟價值，跟大家一起努力」。

陪同訪美的民眾黨團主任陳智菡也批，黃國昌都還沒返台，就開始有知情人士刻意放風，為民眾黨這趟閃電華府行「打預防針」。顯然賴清德政府很擔心，美方對民進黨是否具有足夠能力與決心提升台灣自我防衛能力有所質疑，才會不停放出不具名消息人士「假內幕」想模糊視聽。

陳智菡強調，真相將會在 1 月 14 日訪美團訪台後，向國人清楚報告說明。

