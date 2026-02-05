華府傳出：國防預算卡關 川普恐祭關稅

美國總統川普與大陸領導人習近平通話談及美國對台軍售與台灣主權議題。華府消息傳出，川普若等不到台灣國防特別預算通過，有可能為了4月川習會而暫緩110億美元對台軍售給習近平看，將影響到我國國防，甚至進而影響到關稅談判。

據了解，習近平致電川普時表達了要川普不要對台軍售以及希望川普表明反對台獨之意旨，川普在電話中並未正面回應。

華府人士指出，若台灣在川習會前仍不通過國防特別預算，川普可能會為了4月川習會上能與習近平談判稀土，而將原本的110億美元對台軍售案給暫緩；軍售暫緩之後，何時會恢復無從得知，甚至會影響台美關稅協定，可能會重新談判。

哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是高度連動的政治事實，而非彼此獨立的技術議題，如果反對黨一方面阻擋軍購，另一方面又阻擋台美貿易與關稅協定，在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督。

許毓仁說，更現實的是，軍購與台美貿易關稅協定都是川普本人高度重視、並反覆定錨的施政重點。一旦被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，沒有人能保證，美方不會選擇最直接的方式回應。

他說，等到川普對此事失去耐心，在社群媒體上發言指台灣的國會反對軍售，台美貿易協定一夕之間關稅被大幅提高到40％，並非不可能，而且已有南韓前例。時間並不站在台灣這一邊，習近平與川普通話，台灣問題被列為重中之重。隨著4月川習會即將登場，台灣已重新回到大國政治的核心議題，台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視。