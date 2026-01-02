華府元旦升旗 俞大㵢：共軍演習驗證1.25兆國防預算必要性

華府華僑齊聚馬里蘭州洛克維爾市舉辦元旦升旗典禮。（翻攝自駐美代表處臉書）

2026年元旦，華府僑界於馬里蘭州舉行中華民國開國紀念日升旗典禮。面對三天前中共東部戰區發動的「正義使命-2025」實彈演習，駐美代表俞大㵢指出，北京的軍事擴張已引發歐、日等國高度關切，這更證明了台灣編列1.25兆國防預算、強化自衛決心的急迫與正當性。他也強調，台美關係堅如磐石，並預告國人期盼已久的「台美關稅談判」即將收尾。

針對近期圍台軍演，俞大㵢接受聯訪時表示，中國近年進行承平時期最大規模的建軍，鄰近的日本、菲律賓均已追加軍事預算因應，他認為，1.25兆國防預算是有理有據的自衛投資。對於美國總統川普日前以「我不擔心」回應軍演，被部分外媒解讀為淡化威脅，俞大㵢反駁指出，美國國防部在12月31日才公告最新的對台軍售合約，顯示美方對台「急迫作戰需求」的實質支持從未中斷，作為重於語言。

俞大㵢在典禮致詞中也為僑胞帶來好消息，透露歷時8個月的「台美關稅談判」已接近尾聲。這場談判以「台灣模式」為核心，力爭調降對等關稅，並尋求不疊加最惠國待遇（MFN）及232條款的稅率。俞大㵢預計，隨著談判結束，台灣企業與科技人才將更緊密地融入美國供應鏈，台美經貿夥伴關係將邁入新里程碑。

談及中南美洲外交，俞大㵢點出宏都拉斯在與台斷交、轉投北京後，其白蝦產業因20%關稅及中方諾言跳票而遭受重創，進口量大幅縮水。他指出，宏國親台總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的勝出反映民間對北京「只談政治、不顧民生」的體認，強調台灣技術團過去幾十年的真誠合作才是改善民生的關鍵，期盼宏國能重新做出正確的外交決定。





