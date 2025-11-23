華府內鬨！國務院打臉參議員：烏克蘭和平計畫「由美國起草」
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府在烏克蘭議題上的訊息傳遞陷入嚴重混亂。就在共和黨參議員稍早對外透露，國務卿魯比歐私下澄清「28點和平方案」僅是「俄羅斯的許願清單」後，美國國務院22日晚間發布緊急聲明，強硬駁斥議員說法，堅持該方案「是由美國起草」，絕非克里姆林宮的文件。
這場外交羅生門始於22日稍早，多位共和黨參議員在哈利法克斯國際安全論壇上表示，魯比歐致電向他們保證，引發爭議的和平計畫並非美國官方立場。然而，國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)隨後在社交媒體平台 X 上發文，公開反駁這些重量級議員的說法。
國務院：參議員說法「完全錯誤」
皮戈特在貼文中寫道：「這(參議員的說法)是完全錯誤的(blatantly false)。正如魯比歐國務卿與整個政府一貫堅持的那樣，這項計畫是由美國起草，並納入了俄羅斯與烏克蘭雙方的意見。」這項公開聲明直接反駁了同黨參議員稍早的說法，也凸顯出行政部門與國會對於該方案的定調截然不同。
在此之前，共和黨參議員朗茲(Mike Rounds)才剛向媒體轉述魯比歐的電話內容，指稱魯比歐明確表示「這不是我們的建議，也不是我們的和平計畫」，甚至將該文件定性為美方代轉的「俄羅斯許願清單」(Russian wish list)。朗茲當時還表示，魯比歐否認知悉任何關於「烏克蘭若不接受就斷援」的威脅。
川普：不接受就「拼死抵抗」
儘管國務院與國會為了方案的「作者歸屬」爭論不休，總統川普本人的態度則顯得更為強硬但保留彈性。川普22日在白宮被問及此事時表示，這項28點計畫並非「最終方案」，強調這只是為了結束戰爭的努力過程。
然而，當被媒體問及若烏克蘭總統澤倫斯基拒絕接受該方案會發生什麼事時，川普給出了一個令人不寒而慄的回答：「那麼他(澤倫斯基)就可以繼續拼死抵抗了(fight to the death)。」這番言論被外界解讀為對基輔當局的最後通牒。
相關新聞請見：
28點方案非美國立場！ 魯比歐急滅火：僅是「俄羅斯許願清單」
強推和平計畫逼烏克蘭讓步 川普：並非最終方案
西方各國發表聯合聲明挺烏克蘭 稱美方和平方案仍需研議
This is blatantly false. As Secretary Rubio and the entire Administration has consistently maintained, this plan was authored by the United States, with input from both the Russians and Ukrainians. https://t.co/wVuDO4iXE6— Tommy Pigott (@StateDeputySpox) November 23, 2025
更多自由時報報導
美端出烏俄和平計畫 CNN：俄羅斯「機關算盡」處處埋伏筆
澤倫斯基暗示「恐失去美國盟友」！川普嗆：若不滿就繼續打仗
28點方案非美國立場！ 魯比歐急滅火：僅是「俄羅斯許願清單」
強推和平計畫逼烏克蘭讓步 川普：並非最終方案
其他人也在看
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 10 小時前
風評：從川普「胡扯」看台灣晶片的籌碼
川普再次對台灣的晶片「指指點點」、沒一句好話，遺憾的是政府似乎缺乏澄清、論證的膽量與能力，因為，從近日的事件來看，台灣在晶片領域是有籌碼可談、可「上桌」的。日前川普再度提到台灣的半導體產業：因為美國曾「愚蠢地」把晶片生意拱手讓給台灣，才失去晶片製造；「台灣現在幾乎生產100%的晶片，這實在很丟臉」。現在透過關稅保護產業，以防止像晶片產業那樣遭到「襲擊」。不過......風傳媒 ・ 1 天前
無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"
南部中心／綜合報導22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。民視 ・ 51 分鐘前
基隆88歲翁參拜引燃爆裂物「噴血臟器外露」 居民證實了：他會自製炸藥
基隆市一處宮廟竟發生恐怖炸彈事件，今天（11／23）上午8點多，位在基隆市調和街宮廟萬安堂，一名常去此處參拜的88歲湯姓老翁，竟在天公爐前引燃綁在腰間的爆裂物，當場應聲濺血倒地、臟器外露，緊急送醫仍在搶救中。不過，附近居民表示，老翁曾經當過漁民，證實他會自製簡易炸藥。至於犯案動機，仍待釐清。太報 ・ 2 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。民視 ・ 1 小時前
78歲日本醫曬台國旗「喊這句」！台大醫：秒落淚
生活中心／饒婉馨報導日本新任首相高市早苗先前因「台灣有事」的言論，展現出力挺台灣的明確立場，讓中國外交部極為不滿，也做出相對應的舉動反擊。有一名台大醫生發文分享，「看到一位教授貼文寫下：如果台灣有事，義勇軍集結起來的話，我會去參加義勇軍」，讓他感動到落淚。民視 ・ 1 天前
川普送「生日驚喜」？ 美軍擬空投傳單 懸賞15億抓馬杜羅
面對委內瑞拉強人馬杜羅（Nicolás Maduro）拒絕下台，川普政府正醞釀一項極具羞辱性的心理戰行動。據《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍飛機飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，空投印有高額懸賞金的傳單，而行動時間點可能刻意選在馬杜羅63歲生日當天，意圖以此「生日大禮」瓦解其統治意志並鼓勵其流亡。自由時報 ・ 2 小時前
新北萬里蟹季進入尾聲 鮮甜正當時
萬里蟹季悄然進入尾聲。今年的萬里蟹依舊以鮮甜飽滿的滋味吸引眾多饕客，無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐最天然的海味，其中返鄉接棒的23歲漁二代更成為市集亮點。新北市漁業及漁港事業管理處提醒民眾把握最後產季，前往龜吼漁夫市集享受秋末限定的海味盛宴，錯過可就要再等1年。自由時報 ・ 5 小時前
美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。中央社 ・ 5 小時前
新／才稱28點計畫非川普政府立場 盧比歐事後又發文：是美國起草的
美俄商討並釋出的俄烏28點和平計畫，被認為太過偏袒俄羅斯，順應俄羅斯總統普丁的胃口，被烏克蘭是為「喪權辱國」方案，川普甚至曾強硬表示要烏克蘭「一周內」吞下該方案，否則可能要對烏克蘭縮減軍援。面對外界一片譁然，美媒報導指，美國國會議員22日也表示，國務卿盧比歐已向他們保證，這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這份28點計畫不代表川普立場，還稱「這是俄羅斯的提案」，似乎想藉由與這份計畫保持距離。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中國戰狼外交影響日旅遊產業 日本觀光業者：損失逾4000萬日圓
日本首相高市早苗近期的涉台言論，讓中國相當不滿，展開多種反制措施，甚至還籲中國公民別去日本旅遊。有日本觀光業者透露，目前已經感受到退訂潮的影響，估計損失金額可能達四千萬日圓。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
南非G20峰會宣言 聚焦關鍵礦產、貧富不均、氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天在南非舉行的高峰會中通過一份宣言，聚焦攸關關鍵礦產取得、對抗貧富不均以及因應氣候變遷的相關措施。中央社 ・ 3 小時前
陸A流升溫 抗流感藥物近一周內銷量增逾兩倍
大陸全國流感患者增加，各類抗流感藥物、感冒退熱類及呼吸道檢測服務銷量均呈現快速上升趨勢。有大陸藥店業者稱，其中大陸抗流感...聯合新聞網 ・ 2 小時前
美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛
美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。一名美國高階官員表示，川...CTWANT ・ 5 小時前
張忠謀也曾批評匯率 學者：現在台灣競爭力已非當年可比
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人（The Economist）專文探討「台灣病」，認為央行長期壓低台灣匯率引發諸多問題。2012年時因競爭對手韓元貶值，台積電創辦人張忠謀曾公開批評央行匯率政策，但學者認為，匯率非經濟發展單一問題，乘著AI大浪，如今台灣競爭力非同日而語，對產業界而言，地緣政治、關稅等問題，可能比匯率更嚴峻。中央社 ・ 3 小時前
以色列多次空襲加薩致21死 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動的多次攻擊，導致21人喪命、數十人受傷。哈瑪斯和以色列互相指控對方違反停火協議。 22日是美國斡旋的停火協議10月10日生效以來最致命的一天。 以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過了加薩走廊所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。 為了回應加薩南部的事件，以色列軍方指出，他們襲擊了加薩走廊的一條人道援助物資運輸路線，並「開始打擊加薩走廊的恐怖目標」。 哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩爾(Mahmud Bassal)告訴法新社：「22日晚間以色列發動的5次空襲造成21名殉道者死亡，這明顯違反了加薩停火協議」。 巴薩爾說，其中包括在加薩走廊中部紐瑟拉特(Nuseirat)一處房屋遭到襲擊，造成7人死亡、16人受傷；以及在加薩城西方納薩爾區(Al Nasr)一處居民公寓遇襲，造成4人死亡、多人受傷。 根據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列的砲火。中央廣播電台 ・ 7 小時前
地中海飲食升級版 延緩大腦退化
地中海飲食，被公認全球最佳飲食，已經有8年，你可能不知道，它還有個升級版，，叫做綠色地中海飲食，升級版顧名思義就是更能抗發炎，延緩大腦老化。大愛電視 ・ 2 小時前
訪美關心德州台商 江啟臣：立法院將是最堅實後盾
（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」關心運作情形。江啟臣表示，立法院將做最堅實後盾，全力支持在海外努力打拚台商。中央社 ・ 2 小時前