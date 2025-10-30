華府台聯會 秋季野餐圓滿落幕

華府台灣同鄉聯誼會日前在風景優美的馬州卡賓約翰(Cabin John)公園舉辦秋季戶外野餐活動。(記者王稚融／攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前在風景優美的馬州卡賓約翰(Cabin John)公園舉辦秋季戶外野餐活動。會長鄭鈞晏會長宣布，他所領導的台聯會中文名稱將為「華府台灣同鄉聯誼會(華盛頓DC）」，而會長金義之領導的台聯會則將以「華府台灣同鄉聯誼會(馬里蘭州）」為名。

鄭提到，前些年，華府台灣同鄉聯誼會在會長選舉過程中因技術性疏失，導致組織內部產生分歧，進而出現「雙包」。2025年初，雙方皆認為因分裂所造成的對立不應長久持續。為維護僑社的和諧與團結，雙方會長一致認為有必要坐下來對話。最終達成共識，彼此承認兩會並存的事實，並確定雙方的名稱，作為邁向和解的第一步。

鄭鈞晏在活動當天提早到場，選了Picnic Shelter G的好位置，野餐活動提供美味可口的美食包括烤雞、羊角麵包、五香滷花生等。還有吉祥樓訂的台式炒米粉及素炒飯，還捐二大盒炸雞翅。大家吃得開心、玩得盡興。

卡賓約翰公園的名字來自公園內的卡賓約翰溪(Cabin John Creek)，它是以十七世紀初，傳奇的英國史密斯(John Smith)船長的名字命名，此人就是迪士尼1995年動畫電影「風中奇緣」的男主角。

