華府國家動物園 亞洲象明年生寶寶

位於華府的史密森尼國家動物園(The Smithsonian National Zoo)24日宣布，一頭亞洲象預計將在2026年1月中旬至3月初期間誕下幼崽。象的孕期通常長達18至22個月，這將是該園近25年來首次迎接象寶寶，同時也是12歲母象妮玲(Nhi Linh)的首次懷孕。

動物園園長史密斯(Brandie Smith)表示，這項消息象徵著瀕危物種的希望。「拯救物種的第一步，是讓大眾關心牠們，」她在新聞稿中說道，「象寶寶是動物大使中最迷人、最具魅力的存在。我迫不及待想看到遊客欣賞我們多世代象群社交、玩耍與學習的畫面，提醒人們牠們與我們共享的溫柔與智慧。」

廣告 廣告

幼象的父親是44歲的大象史派克(Spike)，牠2018年時進駐動物園，就是為了幫助擴大象群規模。園方表示，目前對妮玲順利產下健康幼崽「謹慎樂觀」。

透過北美動物園暨水族館協會(AZA)的「物種存續計畫」(Species Survival Plan)，科學家以族譜資料(studbook)追蹤象群血統，並依基因多樣性、健康狀態與性情提出繁殖建議。

國家動物園指出，飼養員形容妮玲個性「活潑、精力旺盛」，好奇心重且勇於探索新事物；而史派克則以沉穩、紳士般的氣質受到飼養員稱讚。園方笑稱，妮玲顯然已被斯派克的魅力「迷倒」。

出生後的小象將加入園內的六頭大象家庭，包括牠的父母、22歲的外祖母Trong Nhi，以及51歲的Bozie、51歲的Swarna和35歲的 Maharani。

這場久違的象寶寶誕生，預料將成為國家動物園明年最受期待的大事之一。

更多世界日報報導

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂