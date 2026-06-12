華府國家廣場草坪突現神秘數字 美國內政部展開調查

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美國國家廣場大草坪上，驚現要對川普不利的「86、47」數字，美國內政部立即展開調查。

位在美國首都華盛頓的國家廣場大草坪，11日疑似出現反對總統川普的「86、47」數字字樣，美國內政部已經展開調查。（葉柏毅報導）

據瞭解，路透社一名攝影記者，率先在國家廣場二戰紀念碑附近的大草坪上，發現「86、47」的數字，立即報警處理，並馬上拍攝下來，在他拍下來的照片中，以數字「8」最為清晰，「6」和「7」則不太明顯， 「4」幾乎看不見。

為什麼這組數字令人緊張呢？因為「86」常被認為是美國黑幫的暗語，也就是「把人解決掉」的意思，而「47」則是指川普是美國第47任總統。因此，「86、47」這組數字，經常被川普的反對者所使用。

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由於7月將至，美國國家廣場即將舉辦一連串慶祝美國獨立250周年的活動，這次在國家廣場大草坪上，驚現「86、47」數字，備受外界關注。目前還不清楚草坪上的標記是如何形成的，也不知是何人所為。美國公園警察表示，「草地變色」的原因尚未確定。美國內政部則說，會嚴肅對待任何針對總統的可能威脅，美國公園警察會詳細調查事件，並且一定會將肇事者繩之以法。

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