華府國會2021年炸彈案 現年30歲嫌犯就逮

2021年1月5號晚間，華府的民主黨全國委員會與共和黨全國委員會辦公室附近，被人放置了管狀炸彈，爆裂物隔天下午被發現，並安全拆除，沒有造成人員傷亡。但由於案發的時間點，恰好就在川普的支持群眾衝進國會山莊，抗議2020大選結果，企圖干擾拜登當選認證過程之前，事涉敏感一直被司法單位，列為重大案件處理，出動了大批幹員，並懸賞50萬美元尋找破案線索。

而就在1月6號國會暴動事件的前夕，司法部長邦迪4號在華府召開記者會宣布偵破此案，嫌犯是現年30歲，居住在維吉尼亞州的，一名"無政府主義者"布萊恩小寇爾。

聯邦調查局出示了嫌犯穿著連帽長袖衫，在國會暴亂前一晚，在案發地點活動的監視錄影畫面；他在2019、2020年購買的爆裂組裝物，案發當天行動範圍的手機數據，也都呈交給法庭作為證據。

美國司法部長邦迪表示，「今天的逮捕行動，是因為川普政府將此案列為優先事項，這起發生在首都的案子毫無進展，嚴重損害了大眾對執法機構的信任。」

嫌犯的祖母接受美國紐約郵報訪問時，否認孫子犯案，並形容他「有點自閉」，沒有任何政治傾向，稱他「連一隻蒼蠅都不會傷害。」

過去5年，這起案件曾經接二連三的找錯對象，甚至還有繪聲繪影的陰謀論，說這是一起FBI內神通外鬼的案件。出席記者會的FBI副局長邦奇諾，今年1月尚未走馬上任前，還曾在播客節目表示華府炸彈客，是「FBI史上最大醜聞」，並稱FBI知道炸彈客身分但是不想公開。

